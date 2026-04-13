Geger! Fans Arsenal Asal Uganda Gugat Klub Usai Dipermalukan Bournemouth, Eric Kyama Tuntut Ganti Rugi Emosional

Ekspresi kecewa pemain Arsenal usai timnya kalah memalukan dari Bournemouth di kandang. (Aresenal)
JawaPos.com — Kekalahan memalukan yang dialami Arsenal di kandang dari Bournemouth dengan skor 1-2 berbuntut panjang. Bukan sekadar kekecewaan biasa, seorang penggemar bahkan nekat membawa urusan ini ke jalur hukum.
Kisah tak biasa ini datang dari Uganda, ketika seorang fans Arsenal bernama Eric Kyama mengambil langkah ekstrem. Ia mengaku mengalami tekanan emosional serius akibat performa buruk tim kesayangannya.
Kyama dilaporkan tengah menyiapkan gugatan resmi ke pengadilan. Ia menilai penampilan Arsenal dalam laga tersebut sudah melampaui batas kewajaran dan merugikan fans secara psikologis.
Dalam pernyataannya, Kyama menyoroti berbagai aspek yang dianggapnya sebagai bentuk kelalaian. Mulai dari performa pemain hingga keputusan taktis sang pelatih jadi sasaran kritik keras.
Menariknya, hingga kini Arsenal belum memberikan tanggapan resmi terkait ancaman gugatan tersebut. Situasi ini membuat publik semakin penasaran apakah kasus ini akan benar-benar berlanjut ke meja hijau.
Isi surat yang dikirim Kyama pun menjadi sorotan karena bernada sangat serius. Ia bahkan menyusunnya layaknya dokumen hukum formal yang lengkap dengan tuduhan spesifik.
“Arsenal Football Club
Highbury House
75 Drayton Park
London N5 1BU
Inggris Raya
Tanggal: 11/04/2026
PEMBERITAHUAN NIAT UNTUK MENUNTUT: PELANGGARAN KEWAJIBAN FIDUSIA DAN KELALAIAN PROFESIONAL
Saya menulis pemberitahuan resmi ini tentang niat saya untuk mengambil tindakan hukum terhadap Arsenal Football Club, para pemain tim utama, dan manajer Mikel Arteta menyusul penampilan yang tidak dapat diterima melawan AFC Bournemouth.”
