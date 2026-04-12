Update Klasemen Super League! Persib Bandung Koleksi 64 Poin, Jaga Jarak dengan Borneo FC dan Persija Jakarta

Perjuangan pemain Persib Bandung saat berusaha mengamankan kemenangan dramatis atas Bali United di Stadion GBLA. (Dok. Persib)
JawaPos.com — Persib Bandung makin menunjukkan kelasnya sebagai kandidat kuat juara Super League 2025/2026. Kemenangan dramatis 3-2 atas Bali United membuat posisi mereka di puncak klasemen semakin sulit digoyahkan.
Hasil Persib vs Bali United dalam lanjutan Super League 2025-2026, Minggu (12/4/2026) malam WIB, berakhir dengan skor 3-2. Pertandingan pekan ke-27 Super League 2025-2026 antara Persib vs Bali United digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung.
Tambahan tiga poin membuat Persib Bandung kini mengoleksi 64 poin dari 27 pertandingan. Angka itu menempatkan mereka kokoh di puncak klasemen dengan jarak empat poin dari Borneo FC di posisi kedua.
Keunggulan ini menjadi sinyal serius dalam perburuan gelar juara musim ini. Apalagi, Persib Bandung juga sukses memperpanjang tren positif tanpa kekalahan dalam tujuh laga terakhir.
Persaingan di papan atas memang masih terbuka, tetapi konsistensi jadi pembeda utama. Persib Bandung tampil stabil saat rival seperti Borneo FC dan Persija Jakarta masih sesekali terpeleset.
Di sisi lain, Bali United harus menerima kenyataan pahit usai kekalahan tipis ini. Mereka tertahan di peringkat ke-10 dengan koleksi 36 poin dan mulai menjauh dari persaingan papan atas.
Sejak awal pertandingan, Persib Bandung langsung tampil menekan. Intensitas tinggi yang diperagakan Green Force membuat Bali United kesulitan mengembangkan permainan.
Peluang pertama hadir saat laga baru berjalan lima menit melalui sepakan Ramon Tanque. Namun, bola masih melebar tipis dari gawang Bali United yang dijaga Mike Hauptmeijer.
Tim tamu mencoba memberikan respons melalui serangan balik cepat. Thijmen Goppel sempat mengancam, tetapi Teja Paku Alam tampil sigap di bawah mistar.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-29 lewat skema serangan rapi. Federico Barba mengirimkan umpan silang yang disambut sundulan Ramon Tanque menjadi gol pembuka.
