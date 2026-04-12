Alvaro Arbeloa Kecam Wasit usai Penalti Kylian Mbappe Tak Diberikan Kontra Girona

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa. (ig @realmadrid)
JawaPos.com–Real Madrid kembali kehilangan poin penting setelah ditahan imbang 1-1 oleh Girona di Santiago Bernabeu. Namun, alih-alih hanya soal hasil, perhatian justru tertuju pada satu momen kontroversial yang memicu kemarahan pelatih Alvaro Arbeloa.
Insiden tersebut terjadi di menit ke-87, saat Kylian Mbappe tampak menerima benturan di dalam kotak penalti. Banyak yang menilai itu sebagai pelanggaran jelas, tapi wasit Javier Alberola tetap bergeming. VAR pun tidak memberikan intervensi.
Melansir ESPN, bagi Arbeloa, keputusan itu sulit diterima.
”Bagi saya itu penalti dari sini sampai ke bulan. Saya tidak mengerti, dan saya rasa tidak ada yang mengerti... Anda tahu pendapat saya (tentang wasit), dan fakta-fakta mendukungnya,” tegas Alvaro Arbeloa dalam konferensi pers.
Arbeloa merasa kejadian ini bukan yang pertama. Dia menilai timnya berulang kali dirugikan keputusan wasit dalam beberapa pertandingan terakhir.
”Ini adalah tindakan yang sangat jelas bagi saya. Sudah banyak kejadian seperti ini bagi kami, dengan wasit seperti ini, dan juga pekan lalu di Mallorca. Sama seperti biasanya,” tutur Alvaro Arbeloa.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa frustrasi di kubu Madrid sudah menumpuk, bukan sekadar reaksi emosional sesaat.
Hasil imbang ini membuat Real Madrid kini tertinggal enam poin dari Barcelona, yang bahkan masih punya satu pertandingan di tangan. Jika selisih melebar, peluang juara jelas semakin menipis.
Ditambah lagi, ini menjadi laga ketiga tanpa kemenangan bagi Real Madrid bulan ini, sebuah tren yang jelas mengkhawatirkan di fase krusial musim. Meski begitu, Arbeloa tetap menekankan pentingnya tanggung jawab tim secara keseluruhan.
