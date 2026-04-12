Real Madrid Dapat Kabar Baik, Thibaut Courtois Bisa Pulih Lebih Cepat

JawaPos.com - Di tengah musim yang penuh cobaan, Real Madrid akhirnya mendapat sedikit angin segar. Kiper andalan mereka, Thibaut Courtois, dikabarkan bisa pulih lebih cepat dari jadwal awal.
Selama ini, absennya Courtois terasa seperti kehilangan 'tembok terakhir' di lini pertahanan. Dan di momen krusial seperti sekarang, kehadirannya bisa jadi pembeda besar.
Courtois sebelumnya harus menepi akibat cedera otot rektus femoris yang dialaminya pada Maret 2026. Cedera ini datang di saat yang kurang ideal, mengingat jadwal padat dan fase penting musim sedang berjalan.
Situasi ini juga kembali menyoroti isu klasik di sepak bola modern: padatnya kalender pertandingan. Courtois sendiri termasuk salah satu pemain yang vokal mengkritik hal tersebut.
Tanpa dirinya, Real Madrid memang masih punya Andriy Lunin. Tapi, harus diakui, levelnya berbeda.
Melansir The Real Champs, awalnya Courtois diperkirakan baru bisa kembali pada bulan Mei. Namun perkembangan terbaru membuka kemungkinan comeback lebih cepat.
Jika Real Madrid mampu membalikkan keadaan melawan Bayern Munchen di leg kedua perempat final Liga Champions, Courtois berpotensi tampil di semifinal pada akhir April.
Bukan cuma itu, ia juga diproyeksikan siap tampil di laga El Clasico pada 10 Mei, pertandingan yang bisa sangat menentukan dalam perburuan gelar La Liga musim ini.
Kalau semua berjalan sesuai rencana, ini bukan sekadar comeback biasa. Ini comeback di momen paling menentukan.
Perbandingan dengan Manuel Neuer sempat mencuat setelah performa impresif kiper Bayern tersebut di leg pertama. Namun, secara konsistensi, Courtois tetap berada di level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Ia bukan hanya kiper yang “menyelamatkan bola”, tapi juga sering menyelamatkan hasil pertandingan. Dan itulah yang saat ini sangat dirindukan oleh Real Madrid.
