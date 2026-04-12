Tiga Pemain Real Madrid yang Tampil Buruk Saat Ditahan Imbang Girona

JawaPos.com–Real Madrid kembali membuang poin penting setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Girona pada Jumat (10/4) malam di La Liga. Hasil ini bukan sekadar angka di papan skor melainkan juga menjadi sinyal bahaya dalam perburuan gelar, terutama karena rival utama mereka, Barcelona, semakin sulit dikejar.

Lebih mengkhawatirkan lagi, performa seperti ini jelas bukan modal ideal Real madrid di Liga Champions. Kalau tampil seperti ini lagi, bukan tidak mungkin mimpi Eropa ikut melayang.

Di balik hasil mengecewakan tersebut, ada beberapa pemain yang tampil jauh dari standar. Melansir The Real Champs, berikut tiga nama yang paling jadi sorotan.

1. Eduardo Camavinga (CM) Penampilan Eduardo Camavinga di laga ini benar-benar sulit dibela. Sebagai gelandang bertahan, dia terlihat kehilangan arah baik dari segi posisi, pembacaan permainan, maupun pengambilan keputusan.

Kesalahan yang berulang tanpa perbaikan jadi masalah utama. Dia sering berada di tempat yang salah, atau justru terlambat bereaksi.

Dalam momen krusial seperti gol lawan, kurangnya awareness terlihat jelas dan itu jadi hal yang tak bisa dimaafkan. Kalau performa seperti ini terus berlanjut, bukan hal mustahil posisinya di skuad utama mulai dipertanyakan.

2. Dani Carvajal (RB) Dani Carvajal mungkin masih punya nama besar, tapi performanya di lapangan berkata lain. Sulit menemukan kontribusi signifikan darinya, baik saat menyerang maupun bertahan.

Di sisi kanan, dia tampak kesulitan menjaga ritme permainan. Naik membantu serangan kurang efektif, sementara saat bertahan pun sering kalah duel atau terlambat menutup ruang.