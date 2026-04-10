Real Madrid Membungkam Desas-desus, Nyatakan Sikap Tanpa Ragu Bayangan Sosok Baru

JawaPos.com - Real Madrid kembali bergerak cepat untuk meredam spekulasi yang berkembang di media Spanyol. Klub asal ibu kota itu menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki rencana untuk merekrut direktur olahraga baru dalam waktu dekat.

Rumor tersebut mencuat setelah muncul laporan yang menyebut Real Madrid sedang mempertimbangkan perubahan besar dalam struktur internal mereka. Disebutkan bahwa klub mulai membuka kemungkinan untuk menunjuk direktur olahraga mulai musim depan.

Namun, Real Madrid tidak membutuhkan waktu lama untuk memberikan respons. Melansir akun X Real Madrid, dalam pernyataan resmi, klub dengan tegas membantah laporan yang sebelumnya muncul di program El Larguero milik Cadena SER.

“Real Madrid CF menginformasikan bahwa informasi yang disiarkan oleh program El Larguero di Cadena Ser tadi malam, yang mengklaim bahwa klub kami sedang mempertimbangkan untuk menambah direktur olahraga ke dalam strukturnya, sepenuhnya salah,” tulis Real Madrid.

Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa Real Madrid masih percaya penuh terhadap sistem yang mereka gunakan saat ini.

Klub juga menyoroti bahwa struktur manajemen olahraga yang ada sudah terbukti efektif dan menjadi salah satu faktor penting di balik kesuksesan mereka dalam satu dekade terakhir.