Sinyal Dani Carvajal! Beri Tanda Tinggalkan Real Madrid Akhir Musim Ini

JawaPos.com - Ada masa ketika Dani Carvajal hampir selalu menjadi nama pertama dalam laga-laga besar Real Madrid. Entah itu final Liga Champions, El Clasico, atau duel penting di fase gugur, kehadirannya di sisi kanan pertahanan terasa nyaris otomatis.

Namun sepak bola selalu bergerak cepat. Dan sekarang, Carvajal tampaknya sedang menghadapi fase paling sulit dalam kariernya bersama Real Madrid.

Melansir Defensa Central, laporan terbaru menyebut bek veteran itu semakin dekat dengan pintu keluar Santiago Bernabeu. Dengan kontraknya yang habis di akhir musim, peluang untuk melihatnya bertahan mulai terlihat semakin kecil.

"Situasi ini sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Dalam beberapa musim terakhir, Carvajal perlahan mulai kehilangan tempatnya di tim utama. Cedera yang terus datang membuat ritmenya terganggu, sementara Real Madrid mulai mempersiapkan regenerasi di sektor bek kanan," tulis Defensa Central.

Musim ini menjadi salah satu gambaran paling jelas. Carvajal baru mencatatkan 768 menit bermain, angka yang sangat kecil untuk pemain dengan status dan pengalaman sepertinya.

Masalah lutut yang cukup serius menjadi faktor utama. Cedera itu membuatnya kesulitan menjaga kebugaran dan konsistensi, terutama di periode-periode penting musim.

Akibatnya, Carvajal kini tak lagi menjadi pilihan utama. Dalam beberapa pertandingan besar, ia justru kalah bersaing dari nama-nama lain yang dianggap lebih siap secara fisik dan lebih cocok dengan kebutuhan tim saat ini.

Sebenarnya sempat ada pembicaraan internal mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak selama satu tahun. Namun belakangan, pembahasan itu disebut sudah berhenti total.

Itu menjadi sinyal yang cukup kuat bahwa Real Madrid mulai siap bergerak tanpa salah satu pemain paling loyal mereka dalam satu dekade terakhir.