Atletico Madrid Tersungkur di Kandang Sevilla, Diego Simeone Akui Lawan Lebih Efektif

Sevilla tumbangkan Atletico Madrid 2-1 dalam lanjutan La Liga. (X/@SevillaFC_ENG)
JawaPos.com - Sevilla menang 2-1 atas Atletico Madrid pada pekan ke-31 La Liga musim 2025/2026 di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Minggu (12/4). Sevilla sejak awal tampil agresif dan berhasil memecah kebuntuan lebih dulu pada menit ke-10 lewat penalti Akor Adams.
Atletico Madrid berusaha merespons dengan meningkatkan intensitas serangan. Beberapa peluang sempat tercipta, termasuk lewat Thiago Almada dan Alex Baena, tetapi belum membuahkan hasil. Upaya tim tamu akhirnya berbuah gol pada menit ke-35. Javier Bonar sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sundulan jarak dekat setelah menerima umpan silang dari Julio Diaz.
Namun, keunggulan Atletico tidak bertahan lama. Pada masa tambahan waktu babak pertama, tepatnya menit 45+2, Sevilla kembali unggul. Nemanja Gudelj mencetak gol melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Ruben Vargas dari situasi sepak pojok dan mengubah skor menjadi 2-1 hingga akhir babak pertama.
Baca Juga:Thierry Henry Sebut Kartu Merah Cubarsi Terlalu Keras, Barcelona Kalah 2-0 dari Atletico Madrid
Memasuki babak kedua, Atletico Madrid tampil lebih dominan dan terus menekan lini pertahanan Sevilla. Sejumlah peluang tercipta, termasuk sundulan Marc Pubill dan tembakan Ademola Lookman, tetapi masih gagal menemui sasaran. Dilansir dari ESPN, Sevilla sendiri sempat mengancam lewat Isaac Romero pada menit ke-58, tetapi bola hanya menghantam tiang gawang.
Pada masa tambahan waktu, Atletico Madrid hampir menyamakan kedudukan melalui sepakan Jano Monserrate. Namun, kiper Sevilla Odysseas Vlachodimos tampil sigap dengan melakukan penyelamatan penting. Skor 2-1 untuk kemenangan Sevilla pun tetap tidak berubah hingga pertandingan berakhir.
Tambahan tiga poin itu penting bagi Sevilla dalam upaya mereka memperbaiki posisi di klasemen La Liga, mengingat jarak Sevilla dengan Mallorca yang berada di batas zona degradasi hanya selisih tiga poin.
Baca Juga:Emmanuel Petit Sebut Barcelona Tidak Belajar dari Masa Lalu Setelah Dikalahkan Atletico Madrid
Dilansir dari DAZN, pelatih Sevilla Luis Garcia Plaza menjelaskan tantangan yang dihadapi timnya. “Mulai sekarang hingga akhir musim, semua pertandingan akan terasa menegangkan. Setiap poin dan setiap kemenangan akan sangat berharga,” jelasnya.
Sang pelatih turut mengakui adanya kendala mental yang muncul saat timnya berhasil mencetak gol. “Setiap kali kami mencetak gol, kami seperti mengalami penurunan fokus dan cenderung bermain lebih bertahan. Tapi ini bukan bentuk kritik,” tambahnya.
Sementara itu, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menjelaskan padatnya jadwal pertandingan memengaruhinya dalam keputusan menentukan susunan pemain. “Kami tidak menang karena Sevilla tampil lebih efektif. Kami memiliki rencana, tetapi itu tidak selalu berjalan sesuai harapan. Saya punya rencana dan saya tidak akan menyimpang dari itu,” tegasnya.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik
Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek