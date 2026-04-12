Atletico Madrid Tersungkur di Kandang Sevilla, Diego Simeone Akui Lawan Lebih Efektif

JawaPos.com - Sevilla menang 2-1 atas Atletico Madrid pada pekan ke-31 La Liga musim 2025/2026 di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Minggu (12/4). Sevilla sejak awal tampil agresif dan berhasil memecah kebuntuan lebih dulu pada menit ke-10 lewat penalti Akor Adams.

Atletico Madrid berusaha merespons dengan meningkatkan intensitas serangan. Beberapa peluang sempat tercipta, termasuk lewat Thiago Almada dan Alex Baena, tetapi belum membuahkan hasil. Upaya tim tamu akhirnya berbuah gol pada menit ke-35. Javier Bonar sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sundulan jarak dekat setelah menerima umpan silang dari Julio Diaz.

Namun, keunggulan Atletico tidak bertahan lama. Pada masa tambahan waktu babak pertama, tepatnya menit 45+2, Sevilla kembali unggul. Nemanja Gudelj mencetak gol melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Ruben Vargas dari situasi sepak pojok dan mengubah skor menjadi 2-1 hingga akhir babak pertama.

Memasuki babak kedua, Atletico Madrid tampil lebih dominan dan terus menekan lini pertahanan Sevilla. Sejumlah peluang tercipta, termasuk sundulan Marc Pubill dan tembakan Ademola Lookman, tetapi masih gagal menemui sasaran. Dilansir dari ESPN, Sevilla sendiri sempat mengancam lewat Isaac Romero pada menit ke-58, tetapi bola hanya menghantam tiang gawang.

Pada masa tambahan waktu, Atletico Madrid hampir menyamakan kedudukan melalui sepakan Jano Monserrate. Namun, kiper Sevilla Odysseas Vlachodimos tampil sigap dengan melakukan penyelamatan penting. Skor 2-1 untuk kemenangan Sevilla pun tetap tidak berubah hingga pertandingan berakhir.

Tambahan tiga poin itu penting bagi Sevilla dalam upaya mereka memperbaiki posisi di klasemen La Liga, mengingat jarak Sevilla dengan Mallorca yang berada di batas zona degradasi hanya selisih tiga poin.

Baca Juga:Emmanuel Petit Sebut Barcelona Tidak Belajar dari Masa Lalu Setelah Dikalahkan Atletico Madrid

Dilansir dari DAZN, pelatih Sevilla Luis Garcia Plaza menjelaskan tantangan yang dihadapi timnya. “Mulai sekarang hingga akhir musim, semua pertandingan akan terasa menegangkan. Setiap poin dan setiap kemenangan akan sangat berharga,” jelasnya.

Sang pelatih turut mengakui adanya kendala mental yang muncul saat timnya berhasil mencetak gol. “Setiap kali kami mencetak gol, kami seperti mengalami penurunan fokus dan cenderung bermain lebih bertahan. Tapi ini bukan bentuk kritik,” tambahnya.