M Shofyan Dwi Kurniawan
11 April 2026, 18.24 WIB

Emmanuel Petit Sebut Barcelona Tidak Belajar dari Masa Lalu Setelah Dikalahkan Atletico Madrid

Barcelona kalah 2-0 dari Atletico Madrid. (ig @fcbarcelona)

JawaPos.com–Emmanuel Petit melontarkan kritik tajam kepada Barcelona setelah kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions. Mantan gelandang Barcelona itu menilai tim asuhan Hansi Flick masih belum belajar dari kesalahan-kesalahan lama, terutama soal cara mereka bertahan.

Melansir Barca Blaugranes, menurut Petit, Barcelona terus memaksakan gaya bermain menyerang dengan garis pertahanan tinggi lawan Atletico Madrid di liga Champions. Tapi belum memiliki pemain belakang yang benar-benar cocok untuk menjalankan sistem tersebut secara konsisten.

”Saya suka menonton Barcelona. Tapi sekali lagi, mereka merugikan diri sendiri. Barca masih belum belajar dari kesalahan mereka. Mereka masih belum memiliki profil pertahanan yang tepat untuk bisa bermain dengan gaya menyerang yang begitu agresif,” kata Petit.

Komentar itu muncul setelah Barcelona kembali terlihat rapuh saat menghadapi serangan balik Atletico Madrid. Meski sempat mendominasi permainan dan menciptakan beberapa peluang, Blaugrana gagal memaksimalkan kesempatan yang mereka miliki.

Situasi berubah drastis setelah Pau Cubarsi mendapat kartu merah di akhir babak pertama. Julian Alvarez kemudian mencetak gol lewat tendangan bebas, membuat Barcelona berada dalam posisi yang semakin sulit.

Di babak kedua, Barcelona tetap mencoba menyerang meski bermain dengan 10 orang. Namun, upaya mereka justru membuat ruang di lini belakang semakin terbuka.

Atletico memanfaatkan situasi itu dengan sangat baik, sebelum akhirnya Alexander Sorloth mencetak gol kedua yang membuat Barcelona pulang dengan kekalahan telak.

Petit merasa kekalahan ini bukan hanya soal kartu merah atau kurang tajam di depan gawang. Menurut dia, masalah Barcelona jauh lebih dalam karena mereka terus mengulangi pola yang sama.

Barcelona memang punya pemain-pemain berbakat di lini depan dan tengah. Namun ketika harus bertahan dalam transisi cepat, mereka masih terlihat rentan. Dan itulah yang dimanfaatkan Atletico dengan sangat efektif.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Ter Stegen Yakin Barcelona Bisa Comeback! Jelang Ladeni Atletico Madrid di Leg Kedua Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Ter Stegen Yakin Barcelona Bisa Comeback! Jelang Ladeni Atletico Madrid di Leg Kedua Liga Champions

11 April 2026, 05.15 WIB

Lamine Yamal Super Yakin Barcelona Comeback Kontra Atletico Madrid, Hansi Flick Berikan Pujian - Image
Sepak Bola Dunia

Lamine Yamal Super Yakin Barcelona Comeback Kontra Atletico Madrid, Hansi Flick Berikan Pujian

11 April 2026, 03.47 WIB

Diego Simeone Buka Suara, Tanggapi Protes Barcelona Terkait Kontroversi VAR saat Hadapi Atletico Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Diego Simeone Buka Suara, Tanggapi Protes Barcelona Terkait Kontroversi VAR saat Hadapi Atletico Madrid

11 April 2026, 03.43 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

