Emmanuel Petit Sebut Barcelona Tidak Belajar dari Masa Lalu Setelah Dikalahkan Atletico Madrid

Barcelona kalah 2-0 dari Atletico Madrid. (ig @fcbarcelona)
JawaPos.com–Emmanuel Petit melontarkan kritik tajam kepada Barcelona setelah kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions. Mantan gelandang Barcelona itu menilai tim asuhan Hansi Flick masih belum belajar dari kesalahan-kesalahan lama, terutama soal cara mereka bertahan.
Melansir Barca Blaugranes, menurut Petit, Barcelona terus memaksakan gaya bermain menyerang dengan garis pertahanan tinggi lawan Atletico Madrid di liga Champions. Tapi belum memiliki pemain belakang yang benar-benar cocok untuk menjalankan sistem tersebut secara konsisten.
”Saya suka menonton Barcelona. Tapi sekali lagi, mereka merugikan diri sendiri. Barca masih belum belajar dari kesalahan mereka. Mereka masih belum memiliki profil pertahanan yang tepat untuk bisa bermain dengan gaya menyerang yang begitu agresif,” kata Petit.
Komentar itu muncul setelah Barcelona kembali terlihat rapuh saat menghadapi serangan balik Atletico Madrid. Meski sempat mendominasi permainan dan menciptakan beberapa peluang, Blaugrana gagal memaksimalkan kesempatan yang mereka miliki.
Situasi berubah drastis setelah Pau Cubarsi mendapat kartu merah di akhir babak pertama. Julian Alvarez kemudian mencetak gol lewat tendangan bebas, membuat Barcelona berada dalam posisi yang semakin sulit.
Di babak kedua, Barcelona tetap mencoba menyerang meski bermain dengan 10 orang. Namun, upaya mereka justru membuat ruang di lini belakang semakin terbuka.
Atletico memanfaatkan situasi itu dengan sangat baik, sebelum akhirnya Alexander Sorloth mencetak gol kedua yang membuat Barcelona pulang dengan kekalahan telak.
Petit merasa kekalahan ini bukan hanya soal kartu merah atau kurang tajam di depan gawang. Menurut dia, masalah Barcelona jauh lebih dalam karena mereka terus mengulangi pola yang sama.
Barcelona memang punya pemain-pemain berbakat di lini depan dan tengah. Namun ketika harus bertahan dalam transisi cepat, mereka masih terlihat rentan. Dan itulah yang dimanfaatkan Atletico dengan sangat efektif.
