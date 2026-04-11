M Shofyan Dwi Kurniawan
11 April 2026, 18.33 WIB

Thierry Henry Sebut Kartu Merah Cubarsi Terlalu Keras, Barcelona Kalah 2-0 dari Atletico Madrid

Pemain Barcelona Pau Cubarsi mendapat kartu merah saat kalah kalah 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions. (ig @paucubarsi)

Pemain Barcelona Pau Cubarsi mendapat kartu merah saat kalah kalah 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions. (ig @paucubarsi)

 

JawaPos.com–Thierry Henry ikut angkat bicara soal kartu merah yang diterima Pau Cubarsi saat Barcelona kalah 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions.

Mantan striker Barcelona itu merasa keputusan wasit terlalu keras. Menurut Henry, pelanggaran Cubarsi terhadap Giuliano Simeone seharusnya cukup dihukum dengan kartu kuning, bukan kartu merah langsung.

Cubarsi diusir keluar lapangan karena dianggap menggagalkan peluang emas Atletico. Sebagai pemain terakhir di lini belakang, bek muda Barcelona itu dinilai memenuhi syarat untuk mendapat kartu merah.

Namun, melansir Barca Blaugranes, Henry punya pandangan berbeda.

”Tidak, tidak, tidak... menurut saya, itu bukan kartu merah. Maaf. Saya mengerti aturannya. Pemain terakhir, menggagalkan peluang mencetak gol, tetapi Anda harus melihat situasinya,” kata Henry.

Mantan penyerang asal Prancis itu merasa kondisi serangan Atletico Madrid saat itu belum cukup jelas untuk disebut sebagai peluang gol mutlak.

”Bola tidak sepenuhnya terkendali, sudutnya tidak sempurna, dan masih ada jarak ke gawang. Apakah kita yakin dia akan mencetak gol? Saya tidak yakin,” ungkap Thierry Henry.

Henry menilai keputusan tersebut terlalu cepat diambil dan terlalu berpengaruh terhadap hasil akhir pertandingan.

”Menurut saya, itu kartu kuning, bukan kartu merah. Karena begitu dia dikeluarkan, seluruh jalannya pertandingan berubah. Dan di Liga Champions, Anda harus 100 persen yakin. Saya rasa wasit terlalu cepat bertindak,” papar Thierry Henry.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
