Thierry Henry Sebut Kartu Merah Cubarsi Terlalu Keras, Barcelona Kalah 2-0 dari Atletico Madrid

Pemain Barcelona Pau Cubarsi mendapat kartu merah saat kalah kalah 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions. (ig @paucubarsi)
JawaPos.com–Thierry Henry ikut angkat bicara soal kartu merah yang diterima Pau Cubarsi saat Barcelona kalah 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions.
Mantan striker Barcelona itu merasa keputusan wasit terlalu keras. Menurut Henry, pelanggaran Cubarsi terhadap Giuliano Simeone seharusnya cukup dihukum dengan kartu kuning, bukan kartu merah langsung.
Cubarsi diusir keluar lapangan karena dianggap menggagalkan peluang emas Atletico. Sebagai pemain terakhir di lini belakang, bek muda Barcelona itu dinilai memenuhi syarat untuk mendapat kartu merah.
Baca Juga:Emmanuel Petit Sebut Barcelona Tidak Belajar dari Masa Lalu Setelah Dikalahkan Atletico Madrid
Namun, melansir Barca Blaugranes, Henry punya pandangan berbeda.
”Tidak, tidak, tidak... menurut saya, itu bukan kartu merah. Maaf. Saya mengerti aturannya. Pemain terakhir, menggagalkan peluang mencetak gol, tetapi Anda harus melihat situasinya,” kata Henry.
Mantan penyerang asal Prancis itu merasa kondisi serangan Atletico Madrid saat itu belum cukup jelas untuk disebut sebagai peluang gol mutlak.
”Bola tidak sepenuhnya terkendali, sudutnya tidak sempurna, dan masih ada jarak ke gawang. Apakah kita yakin dia akan mencetak gol? Saya tidak yakin,” ungkap Thierry Henry.
Henry menilai keputusan tersebut terlalu cepat diambil dan terlalu berpengaruh terhadap hasil akhir pertandingan.
”Menurut saya, itu kartu kuning, bukan kartu merah. Karena begitu dia dikeluarkan, seluruh jalannya pertandingan berubah. Dan di Liga Champions, Anda harus 100 persen yakin. Saya rasa wasit terlalu cepat bertindak,” papar Thierry Henry.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging