Bournemouth Ditinggal Andoni Iraola di Akhir Musim, Siapa Pengganti Idealnya?

JawaPos.com - Kabar databg dari salah satu tim Premier League. Pelatih Andoni Iraola dipastikan akan meninggalkan kursi kepelatihan AFC Bournemouth pada akhir musim 2025/26.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh pihak klub melalui pernyataan resmi, menandai berakhirnya kerja sama yang telah berjalan selama tiga musim.

Kepergian Iraola tentu menjadi momen penting bagi Bournemouth. Di bawah arahannya, klub berhasil menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, baik dari segi performa maupun identitas permainan di lapangan.

Baca Juga:FIFA Dekati Donald Trump Demi Hentikan Razia Imigrasi Saat Piala Dunia 2026

Saat ini, Bournemouth masih bersaing di papan tengah klasemen. Meski belum mampu menembus kompetisi Eropa, stabilitas yang dibangun Iraola menjadi fondasi kuat bagi perjalanan klub dalam beberapa tahun terakhir.

Perjalanan Tiga Musim yang Berarti

Iraola mulai menangani Bournemouth pada musim panas 2023. Saat itu, ia datang dengan ekspektasi tinggi setelah menunjukkan potensi sebagai pelatih muda berbakat di Eropa.

Perlahan tapi pasti, ia mampu membawa perubahan dalam permainan tim. Bournemouth yang sebelumnya kerap kesulitan menghadapi tim besar, mulai tampil lebih percaya diri dengan pendekatan taktik yang progresif.

Puncak pencapaian Iraola terjadi pada musim 2024/25. Saat itu, Bournemouth sukses mengumpulkan 56 poin dan finis di posisi sembilan klasemen.