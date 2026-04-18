Andoni Iraola Pastikan Hengkang dari Bournemouth Akhir Musim Nanti, Marco Rose Jadi Kandidat Utama Sebagai Pengganti

JawaPos.com – Bournemouth dikabarkan resmi menunjuk Marco Rose sebagai pemimpin baru di ruang ganti The Cherries. Rose ditunjuk menjadi pelatih kepala di Stadion Vitality mulai musim depan 2026/2027.

Andoni Iraola mengumumkan pada Senin (13/4) bahwa ia akan meninggalkan jabatannya bersama Bournemouth pada akhir musim, dan langsung muncul bahwa Rose dan manajer Ipswich Town, Kieran McKenna, masuk incaran klub kuda hitam Liga Inggris ini.

Namun, McKenna masih terikat kontrak dengan Ipswich hingga 2028, sementara Rose tersedia setelah meninggalkan RB Leipzig tahun lalu. Keduanya sangat dikagumi oleh manajemen The Cherries, tetapi Rose tampaknya menjadi kandidat pilihan tim asal pesisir selatan Inggris ini.

Kerja sama Iraola bersama Bournemouth sudah terjalin sejak Juni 2023, dan Iraola telah menerima banyak pujian atas pekerjaannya bersama tim kuda hitam ini karena menampilkan skema yang menarik perhatian pencinta sepak bola.

Sementara pada Jumat (17/4), Iraola mengatakan belum yakin ke mana langkah selanjutnya. Walau begitu, ia belum meninggalkan Bournemouth dengan pekerjaan lain yang sudah menanti.

Pria yang kini berusia 43 tahun itu dikaitkan dengan posisi yang segera kosong di Athletic Club di Bilbao, Spanyol, walaupun jajaran tim-tim Liga Inggris lainnya juga tertarik dengan jasanya.

"Ini belum menjadi keputusan yang jelas. Saya sudah berbicara dengan klub tentang situasi ini dan mereka menyadari bahwa ini bisa terjadi. Tidak ada satu alasan utama,” kata pria kelahiran Usurbil, Spanyol, ini.

“Keputusan ini diambil karena saya tidak ingin mengambil risiko kehilangan rasa puas yang saya rasakan selama tiga musim di sini. Kita manusia juga bisa lelah dan saya memutuskan ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri perjalanan ini yang bagi saya sangat Istimewa," pungkasnya.