Prediksi Barcelona vs Espanyol: Misi Bangkit Blaugrana Usai Kekalahan, Espanyol Terancam Tumbang!

JawaPos.com- FC Barcelona akan kembali tampil di pekan ke-31 LaLiga musim 2025/2026 dengan menghadapi rival sekota RCD Espanyol. Laga panas bertajuk Derby Catalan ini akan digelar di Spotify Camp Nou, Barcelona.

Barcelona datang dengan misi bangkit setelah menelan kekalahan 0-2 dari Atletico Madrid pada leg pertama perempat final UEFA Champions League. Bermain di kandang sendiri, Blaugrana tampil di bawah ekspektasi dan kini dituntut segera memperbaiki performa.

Meski begitu, Barcelona masih menunjukkan dominasi di liga domestik. Skuad asuhan Hansi Flick saat ini memimpin klasemen LaLiga dengan keunggulan tujuh poin atas rival utama mereka, Real Madrid. Peluang mereka untuk mempertahankan gelar masih sangat terbuka lebar.

Sementara itu, Espanyol datang dengan performa yang kurang meyakinkan. Tim berjuluk "The Parakeets" baru saja ditahan imbang tanpa gol oleh Real Betis dan belum meraih kemenangan dalam beberapa laga terakhir.

Pemain Kunci yang Harus Diwaspadai

Sorotan utama akan tertuju pada wonderkid 18 tahun Lamine Yamal yang menjadi motor serangan Barcelona. Di LaLiga musim ini, ia telah mencetak 14 gol dan 9 assist, menjadikannya ancaman utama dari sisi sayap kanan.

Di kubu Espanyol, Roberto Fernandez diharapkan bisa menjadi pembeda. Meski performanya belum stabil, ia tetap menjadi salah satu tumpuan utama tim dengan catatan 6 gol dan 2 assist musim ini.

Statistik dan Kondisi Tim Jelang Pertandingan