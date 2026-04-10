Dua Nama, Satu Dilema! Dari Messi ke Ronaldo, Marcelo Sebut Lawan yang Paling Bikin Merana

JawaPos.com - Perdebatan soal Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Namun ketika pertanyaan itu datang kepada Marcelo, jawabannya ternyata cukup tegas.

Mantan bek kiri Real Madrid itu memilih Messi sebagai lawan paling sulit yang pernah dihadapinya.

Marcelo berada dalam posisi yang unik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ia bermain bersama Ronaldo selama hampir satu dekade di Real Madrid, tetapi juga berkali-kali berhadapan dengan Messi dalam El Clasico dan laga internasional antara Brasil dan Argentina.

Sebelum menjadi rekan setim, Marcelo bahkan sempat terlibat bentrok dengan Ronaldo saat Brasil menghadapi Portugal pada 2008.

“Saya menendangnya. Dia sangat cepat. Dia lewat, menyikut saya, dan saya menendangnya, lalu dia mencengkeram leher saya. Saya juga mencoba, tetapi dia sangat tinggi," kenang Marcelo.

Marcelo kemudian mengaku sempat khawatir ketika mendengar Real Madrid akan merekrut Ronaldo dari Manchester United pada 2009.

“Saya menerima pesan bahwa Madrid akan merekrutnya dalam dua bulan. Dan saya berpikir, astaga, saya akan pergi,” akunya.

Namun kekhawatiran itu ternyata tidak terbukti. Marcelo dan Ronaldo justru membentuk salah satu kerja sama paling ikonik di sisi kiri permainan Real Madrid selama bertahun-tahun.

Meski begitu, saat ditanya oleh Romario mengenai siapa lawan yang lebih sulit dihadapi antara Ronaldo dan Messi, Marcelo tidak butuh waktu lama untuk menjawab.