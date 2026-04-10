Dua Nama, Satu Dilema! Dari Messi ke Ronaldo, Marcelo Sebut Lawan yang Paling Bikin Merana

Marcelo legenda Real Madrid dan Timnas Brasil. (Instagram/@marcelotwelve)
JawaPos.com - Perdebatan soal Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Namun ketika pertanyaan itu datang kepada Marcelo, jawabannya ternyata cukup tegas.
Mantan bek kiri Real Madrid itu memilih Messi sebagai lawan paling sulit yang pernah dihadapinya.
Marcelo berada dalam posisi yang unik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ia bermain bersama Ronaldo selama hampir satu dekade di Real Madrid, tetapi juga berkali-kali berhadapan dengan Messi dalam El Clasico dan laga internasional antara Brasil dan Argentina.
Sebelum menjadi rekan setim, Marcelo bahkan sempat terlibat bentrok dengan Ronaldo saat Brasil menghadapi Portugal pada 2008.
“Saya menendangnya. Dia sangat cepat. Dia lewat, menyikut saya, dan saya menendangnya, lalu dia mencengkeram leher saya. Saya juga mencoba, tetapi dia sangat tinggi," kenang Marcelo.
Marcelo kemudian mengaku sempat khawatir ketika mendengar Real Madrid akan merekrut Ronaldo dari Manchester United pada 2009.
“Saya menerima pesan bahwa Madrid akan merekrutnya dalam dua bulan. Dan saya berpikir, astaga, saya akan pergi,” akunya.
Namun kekhawatiran itu ternyata tidak terbukti. Marcelo dan Ronaldo justru membentuk salah satu kerja sama paling ikonik di sisi kiri permainan Real Madrid selama bertahun-tahun.
Meski begitu, saat ditanya oleh Romario mengenai siapa lawan yang lebih sulit dihadapi antara Ronaldo dan Messi, Marcelo tidak butuh waktu lama untuk menjawab.
“Messi," jawab pemain berambur keriting ini.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging