Perbandingan 100 Laga Perdana Mbappe dan Cristiano Ronaldo di Real Madrid, Ini Faktanya

JawaPos.com–Nama Kylian Mbappe kembali menjadi sorotan setelah mencapai 100 pertandingan bersama Real Madrid. Catatan tersebut langsung memunculkan perbandingan dengan legenda klub Cristiano Ronaldo yang dikenal sebagai salah satu pemain paling sukses dalam sejarah Los Blancos.

Sejak datang dari Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe memang dibebani ekspektasi besar di Real Madrid. Penyerang asal Prancis itu diharapkan mampu menjadi penerus era kejayaan Cristiano Ronaldo di Santiago Bernabeu.

Setelah menembus angka 100 pertandingan bersama Real Madrid, statistik keduanya pun mulai ramai dibandingkan. Dari sisi produktivitas gol, Cristiano Ronaldo masih unggul dibanding Kylian Mbappe.

Dalam 100 pertandingan pertama bersama Real Madrid, pemain asal Portugal tersebut sukses mencetak 95 gol dengan 19 di antaranya berasal dari penalti. Sementara Mbappe sejauh ini sudah mengoleksi 85 gol dan 23 assist. Jumlah tersebut membuatnya terlibat langsung dalam 108 gol Madrid selama 100 laga awalnya bersama klub.

Gol-gol Mbappe tersebar di berbagai ajang. Dia mencetak 55 gol di La Liga, 22 gol di Liga Champions, empat gol di Copa del Rey, serta beberapa gol tambahan di ajang lain seperti Piala Super Spanyol dan Piala Interkontinental.

Meski kalah dalam jumlah gol, Mbappe dinilai memiliki kontribusi permainan yang lebih beragam. Dia tidak hanya berperan sebagai pencetak gol, tetapi juga aktif membuka ruang dan membantu proses serangan tim.

Namun, performa individu Mbappe belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pencapaian tim. Musim ini Real Madrid masih kesulitan bersaing di beberapa kompetisi penting.

Madrid sudah tersingkir dari Liga Champions setelah kalah dari Bayern Munich di babak perempat final. Mereka juga gagal melangkah jauh di Copa del Rey setelah disingkirkan Albacete Balompie pada babak 16 besar.