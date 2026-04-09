Pau Cubarsi Dikartu Merah, Barcelona Ditekuk Atletico Madrid 0-2 di Leg Pertama

Selebrasi pemain Atletico Madrid, Julian Alvarez setelah mencetak gol tendangan bebasa ke gawang Barcelona dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions 2025/26 di Stadion Camp Nou pada Rabu (8/4/2026). UEFA.com
JawaPos.com - Atletico Madrid sukses membungkam Barcelona 0-2 di Stadion Camp Nou dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions 2025/26 yang berlangsung pada Kamis dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.
Barcelona harus bermain dengan 10 orang di babak pertama setelah bek Pau Cubarsi mendapatkan kartu merah langsung.
Julian Alvarez membuka keunggulan Atletico melalui tendangan bebas sebelum Alexander Sorloth menggandakan skor di babak kedua.
Hasil ini membuat Barcelona berada dalam posisi sulit saat mereka bermain di kandang Atletico Madrid di leg kedua yang akan digelar pada Rabu (16/4) mendatang.
Pertandingan berjalan seimbang di awal laga dengan Barcelona tampil dominan dalam penguasaan bola.
Marcus Rashford sempat mendapatkan dua peluang emas, tetapi gagal mengonversinya menjadi gol.
Barcelona bahkan sempat mencetak gol pada menit ke-17 melalui Rashford usai menerima umpan Lamine Yamal. Namun, gol tersebut dianulir karena Yamal sudah berada dalam posisi offside.
Atletico sesekali memberikan ancaman, termasuk lewat percobaan Alvarez, tetapi belum membahayakan gawang tuan rumah.
Titik balik pertandingan terjadi pada menit ke-44. Pau Cubarsi diusir wasit setelah melakukan pelanggaran terhadap Giuliano Simeone.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven