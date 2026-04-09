Menang 2-0 di Leg Pertama, PSG Sukses Bikin Liverpool Nggak Berdaya

JawaPos.com - Juara bertahan, Paris Saint-Germain (PSG) sukses meraih kemenangan 2-0 atas Liverpool dalam pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Champions 2025/26 yang berlangsung di Parc des Princes pada Kamis dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.

Dua gol kemenangan tim asuhan Luis Enrique dicetak oleh Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia.

Hasil ini menjadi modal bagus bagi PSG untuk laga leg kedua akan digelar di markas Liverpool pada Rabu (15/4) depan.

PSG langsung tampil menekan sejak awal laga dan mampu membuka keunggulan cepat. Pada menit ke-11, Desire Doue mencetak gol setelah memanfaatkan penetrasi apik yang diawali oleh Ousmane Dembele.

Tembakan Doue sempat mengenai pemain lawan sebelum melambung masuk ke gawang Giorgi Mamardashvili. Skor menjadi 1-0.

PSG terus menekan sepanjang babak pertama. Kvaratskhelia hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-32, tetapi Mamardashvili melakukan penyelamatan gemilang.

Kiper asal Georgia itu kembali menunjukkan refleks apik dengan menggagalkan peluang satu lawan satu dari Doue.

Liverpool baru menciptakan peluang berbahaya menjelang akhir babak pertama melalui tendangan voli Jeremie Frimpong, yang belum mengenai sasaran. Hingga turun minum, PSG unggul 1-0.