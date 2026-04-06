Update Cedera Raphinha: Superstar Timnas Brasil Kembali ke Barcelona, Siap Tampil Kontra Real Madrid?

JawaPos.com - Penyerang sayap Barca, Raphinha, telah tiba di Barcelona pada Senin (6/4) pagi waktu setempat. Pemain tim nasional Brasil ini kembali ke Spanyol setelah sebelumnya mendapatkan izin khusus dari klub untuk menjalani tahap awal pemulihan cedera di kampung halamannya.

Raphinha mendarat di Barcelona bersama keluarganya dan akan segera melanjutkan program pemulihan intensif di fasilitas latihan klub berjuluk Blaigrana tersebut. Pemain berusia 29 tahun itu sebelumnya absen dari agenda tim sejak Kamis lalu karena mendapatkan dispensasi untuk tetap berada di Brasil.

Dilansir Marca, Raphinha mengalami cedera otot bisep femoris di kaki kanannya saat memperkuat Brasil dalam laga persahabatan melawan Prancis, Jumat (27/3). "Tim medis Barcelona memperkirakan ia harus menepi dari lapangan hijau selama lima pekan," tulis Marca.

Dengan rentang waktu tersebut, Raphinha diprediksi baru bisa kembali memperkuat tim pada 10 Mei mendatang. Laga akbar El Clasico melawan Real Madrid di Stadion Spotify Camp Nou menjadi target realistis bagi kembalinya sang pemain ke kancah kompetitif.

Musim yang Sulit

Musim ini menjadi periode yang cukup berat bagi Raphinha karena rangkaian cedera yang datang silih berganti. Ini merupakan kali keempat ia harus berurusan dengan masalah fisik sepanjang musim 2025/26.

Sebelumnya, Raphinha sempat absen dalam 11 pertandingan pada periode September hingga November. Ia juga sempat melewatkan laga kontra Real Sociedad akibat benturan, serta absen dalam tiga laga pada Februari lalu akibat masalah kebugaran.

Kini, di tengah fase krusial musim ini, ia harus kembali berjuang memulihkan diri.

Ketidakhadiran Raphinha menambah daftar panjang pemain yang harus absen saat Barcelona meladeni Atletico Madrid. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, dipastikan tidak bisa menurunkan empat pemain utamanya: Raphinha, Andres Christensen, Frenkie de Jong, dan Marc Bernal.