Diwarnai Insiden Bendera ’’Polandia’’, Saat Pre-Show Opening Ceremony SEA Games  

JawaPos.com – Opening ceremony SEA Games 2023 digelar di Stadion Nasional Morodok Techo, Phnom Penh, Kamboja, Jumat (5/5). Namun, ada hal yang kurang menyenangkan.

Yakni, insiden bendera terbalik pada pre-show opening ceremony yang disiarkan live di akun YouTube Press Office of the Council of Ministers Cambodia.

Bendera Indonesia terbalik jadi Putih Merah alias mirip bendera Polandia.

Opening ceremony sejatinya dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 waktu setempat. Namun, para penonton yang menyaksikan langsung upacara pembukaan diinformasikan untuk datang lebih cepat sebelum acara dimulai.

Nah, dalam jeda waktu itu, event organizer menyuguhkan pre-show sebelum dimulainya opening ceremony yang ditayangkan langsung di kanal YouTube. Kejadian ini langsung ramai di media sosial (medsos). Netizen Indonesia spontan menyerang.

NOC Indonesia juga langsung mengirimkan surat keberatan kepada Panitia Penyelenggara SEA Games 2023 Kamboja (CAMSOC).

Mereka mengirim secara resmi melalui surat bernomor 5.5.2/NOC-INA/SET/2023 tertanggal 5 Mei.

Surat ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Harry Warganegara kepada Sekretaris Jenderal NOC Kamboja dan CEO CAMSOC Vath Chamroeun.

Harry menuturkan, penempatan bendera Indonesia yang terbalik tidak dapat diterima. Karena itu, pihaknya telah memberi tahu CAMSOC berkaitan dengan pemasangan bendera Indonesia yang telah disetujui sebelumnya.

Merespons surat dari Indonesia, Kamboja telah menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas kejadian bendera Merah Putih yang terbalik.

’’Ya, Kamboja sudah meminta maaf secara langsung. Mereka bertindak cepat. Sehingga kejadian tersebut tidak terulang di opening ceremony,’’ ungkap Harry.

Parade kontingen dimulai dengan Brunei Darussalam yang mengenakan jas berwarna hitam dan masing-masing membawa bendera negara. Indonesia sendiri menjadi negara kedua yang memasuki parade.

Atlet renang Flairene Candrea Wonomiharjo memimpin barisan kontingen dengan membawa bendera Merah Putih.