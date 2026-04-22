Taufiq Ardyansyah
Rabu, 22 April 2026 | 16.18 WIB

Masniari Wolf Incar Medali Asian Games! Ratu Renang Indonesia Blak-blakan Pilih Jadi WNI Ketimbang Punya Paspor Jerman

Perenang putri Indonesia Masniari Wolf meraih medali emas SEA Games 2025. (Dok. Masniari Wolf)

JawaPos.com - Julukan ratu renang 50 meter gaya punggung Asia Tenggara pantas disematkan pada  Masniari Wolf.  Sebab, dalam tiga edisi SEA Games terakhir, Masniari adalah penguasa di nomor tersebut.  Prestasi yang sangat membanggakan.

Bahkan, mungkin di luar dugaan. Sebab, saat debut membela Merah Putih di ajang SEA Games 2021 di Hanoi, usianya saat baru 16 tahun.  Perenang berdarah Batak-Jerman itu, statusnya juga masih menjadi anggota cadangan di tim nasional renang putri Indonesia.  

Namun, Masniari  akhirnya meraih medali emas dengan waktu tercepat yakni 29,21 detik dengan nomor 50 meter gaya punggung putri. Masniari pun  berhasil mengakhiri penantian emas 11 tahun dari cabor renang putri.

Prestasi Masniari makin berkibar di arena SEA Games Kamboja 2023.  Tak hanya meraih medali emas.  Dia juga menorehkan rekor baru di nomor 50 meter gaya punggung dengan catatan waktu 28,89 detik.  Dan, dia akhirnya berhasil melengkapi hat-trick emas pada SEA Games 2025 lalu. 

Nah, perayaan hari Kartini menjadi momentum bagi seluruh perempuan di tanah air.  Termasuk Masniari. Dia punya tekad untuk membawa sang Merah Putih ke tiang yang lebih tinggi.  Ya, setelah tiga kali membawa Merah Putih berkibar di arena SEA Games, dia berharap bisa melakukannya di Asian Games 2026.  

"Tentu saya harap persiapan menuju Asian Games bisa berjalan dengan baik," ujar Masniari.

"Setelah SEA Games (2025), saya akan berenang banyak kilometer, mungkin tujuh sampai delapan kilometer. Itu akan saya lakukan dua kali sehari selama beberapa bulan,’’timpalnya soal persiapan menuju Asian Games 2026.

Menurutnya, bisa melihat bendera Indonesia berkibar di pentas internasional adalah hal yang sangat membanggakan.  Itu pula salah satu alasannya dia memilih membela Merah Putih. 

"Alasan aku gabung Indonesia karena mama aku dari Indonesia. Aku punya opsi memilih (membela) Jerman, tetapi aku pilih Indonesia karena banyak keluarga di sana. Aku bangga mewakili Indonesia," kata Masniari seperti dikutip situs Kemenpora. 

Artikel Terkait
Breaking News! Gali Freitas Absen Bela Persebaya Surabaya Lawan Malut United, Lini Depan Gembos di Kie Raha - Image
Sepak Bola Indonesia

Breaking News! Gali Freitas Absen Bela Persebaya Surabaya Lawan Malut United, Lini Depan Gembos di Kie Raha

Rabu, 22 April 2026 | 16.00 WIB

Gali Freitas Top Skor Laga Malut United vs Persebaya Surabaya! Misi Bangkit Bernardo Tavares di Gelora Kie Raha - Image
Sepak Bola Indonesia

Gali Freitas Top Skor Laga Malut United vs Persebaya Surabaya! Misi Bangkit Bernardo Tavares di Gelora Kie Raha

Rabu, 22 April 2026 | 15.45 WIB

3 Fakta Gila Jelang Malut United vs Persebaya Surabaya! 12 Kali Green Force Kebobolan di 5 Laga Terakhir - Image
Sepak Bola Indonesia

3 Fakta Gila Jelang Malut United vs Persebaya Surabaya! 12 Kali Green Force Kebobolan di 5 Laga Terakhir

Rabu, 22 April 2026 | 15.27 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

