Menang 3-0 atas West Ham, Manchester City Kembali ke Puncak Klasemen

JawaPos.com - Manchester City kembali ke puncak klasemen sementara usai menang 3-0 atas West Ham dalam pertandingan pekan ke-28 Liga Inggris di Etihad Stadium pada Kamis (4/5) WIB, dikutip dari ANTARA.



Tiga gol Manchester City masing-masing dicetak oleh Nathan Ake, Erling Haaland dan Phil Foden. Sementara West Ham tidak diberikan banyak kesempatan menyerang oleh City dengan hanya mencatatkan dua tendangan on target.

Baca Juga: Anggota DPR Harap Penembakan di MUI Tidak Berkembang jadi Provokasi



Kemenangan ini membuat The Citizens menggeser Arsenal dan naik ke puncak klasemen sementara dengan raihan 79 poin, unggul satu angka dari The Gunners. Namun, City masih memainkan satu pertandingan lebih sedikit dari Arsenal.



Sementara itu, West Ham berada di peringkat ke-15 dengan 34 poin. The Hammers saat ini cuma unggul empat poin dari zona degradasi.

Baca Juga: Sejumlah Mahasiswa Sudan Asal Sulsel Kembali Tiba di Makassar



City langsung tancap gas sejak pertandingan dimulai dan membuat pertahanan West Ham kewalahan.



Pada menit ke-23 City mendapatkan sebuah peluang. Umpan silang Jack Grealish ke tiang jauh gagal dituntaskan dengan baik oleh sundulan Erling Haaland.

Baca Juga: Bus Masuk Jurang, 30 Santri Jadi Korban



West Ham baru bisa mengancam City lima menit kemudian. Jarrod Bowen menerima bola dari lemparan ke dalam, dia kemudian melepaskan tendangan dari sudut sempit. Namun, kiper Stefan Ortega mampu menyelamatkan gawangnya.



Baca Juga: Punya Uang Miliaran Rupiah, KPK Tanggapi Pemecatan AKBP Achiruddin



City nyaris membuka keunggulan pada menit ke-30, andai saja tendangan Jack Grealish dari sudut sempit masih membentur tiang.



Dua menit kemudian, giliran bola tembakan Rodri yang mengenai tiang gawang West Ham setelah bekerja sama dengan Haaland.



Tidak ada gol yang tercipta di babak pertama. Skor imbang tanpa gol.



The Citizens berhasil memimpin saat babak kedua baru berjalan lima menit atau tepatnya pada menit ke-50. Nathan Ake mencetak gol lewat sundulan setelah menyambut bola umpan tembakan bebas dari Mahrez. Skor menjadi 1-0.



Baca Juga: Sempat Berbayar, Twitter Kembalikan Akses API Gratis untuk Layanan Pemerintah dan Publik



West Ham mencoba memberikan perlawanan setelah kebobolan, tetapi tim tamu kesulitan untuk menembus pertahanan City.



City memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-70. Haaland lepas dari posisi offside saat menyambut umpan Grealish dan mencungkil bola ke arah gawang untuk melewat Fabianski.

Baca Juga: Cak Imin dan AHY Sepakat Perbedaan Pilihan Politik Kokohkan Demokrasi



Gawang West Ham kebobolan lagi pada menit ke-85. Phil Foden mencatatkan namanya di papan skor setelah bola tembakannya dari depan kotak penalti berbelok arah karena mengenai kaki lawan. Kedudukan menjadi 3-0.



Tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga pertandingan selesai. Manchester City menang 3-0 atas West Ham.