Antara
Jumat, 1 Mei 2026 | 19.42 WIB

Jadwal Liga Inggris: Arsenal dan Manchester City Kembali Adu Nasib Berebut Pucuk Klasemen, Siapa yang Bakal Terpeleset?

Rating pemain Arsenal saat melawan Atletico Madrid. (Sports Illustrated)

JawaPos.com - Liga Inggris atau Premier League musim 2025/2026 segera memasuki pekan ke-35 dari total 38 pekan dengan 10 pertandingan yang berlangsung pada 2–5 Mei mendatang, dikutip dari ANTARA.

Berdasarkan jadwal dalam laman resmi Premier League yang dipantau di Jakarta, Jumat, pemuncak klasemen Arsenal akan menjamu Fulham yang berada di papan tengah pada Sabtu (2/5) di Emirates Stadium.

Tim asuhan Mikel Arteta kembali melakoni laga penting untuk menjaga peluang meraih gelar juara. Arsenal yang memimpin klasemen dengan 73 poin hanya unggul tiga poin dari pesaing terdekat, Manchester City, yang mengoleksi 70 poin.

Arsenal harus menghindari kehilangan poin dalam sisa pertandingan karena Manchester City masih memiliki satu laga lebih banyak untuk dimainkan.

Manchester City sendiri akan bertandang ke markas Everton FC yang berada di papan tengah klasemen.

Sementara itu, Manchester United akan menjamu rivalnya Liverpool FC di Old Trafford dalam persaingan memperebutkan posisi empat besar demi tiket ke Liga Champions musim depan.

Manchester United kini berada di peringkat ketiga dengan 61 poin, unggul tiga poin atas Liverpool yang menempati posisi keempat dengan 58 poin.

Posisi Liverpool belum sepenuhnya aman karena dibayangi Aston Villa di peringkat kelima dengan poin yang sama, yakni 58. Aston Villa akan menghadapi Tottenham Hotspur yang tengah berupaya menjauh dari zona degradasi.

Tottenham yang kembali ke jalur kemenangan setelah menang tipis 1-0 atas Wolverhampton Wanderers pada pekan ke-34, kini masih berada di peringkat ke-17 dengan 34 poin.

