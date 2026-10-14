Bangun Tower Esplanade, Sky House BSD Tawarkan Hunian dan Kantor Baru Dekat Pusat Perbelanjaan

Groundbreaking Tower Esplanade yang menawarkan beragam pilihan hunian hingga Small Office Home Office (SOHO) 2 lantai di BSD City. (Istimewa).
JawaPos.com – Rencana pengembangan Apartemen Sky House BSD+ memasuki babak bari dengan dilakukannya Groundbreaking Tower Esplanade pada 13 Oktober 2026. Tower Esplanade yang berlokasi di sebelah Aeon Mall BSD City ini menawarkan beragam pilihan hunian hingga Small Office Home Office (SOHO) 2 lantai.
“Groundbreaking Tower Esplanade menjadi langkah penting bagi kami dalam melanjutkan pengembangan Sky House BSD+ dan upaya menghadirkan hunian yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat di BSD City," ujar Tan Aries Wijaya, Head of Sales and Marketing Sky House BSD+.
Tower Esplanade dirancang untuk mengakomodasi beragam kebutuhan, baik yang mencari hunian praktis hingga keluarga dan profesional yang membutuhkan ruang lebih fleksibel.
Tidak hanya menghadirkan pilihan unit yang beragam, Tower Esplanade juga dirancang untuk dilengkapi dengan fasilitas Sky Garden yang terhubung langsung dengan SOHO, serta gedung parkir yang juga terkoneksi dengan tower. Konektivitas ini menciptakan akses yang lebih seamless antara hunian, ruang kerja, area hijau, dan fasilitas pendukung dalam satu kawasan.
Dengan lokasi strategis, serta fasilitas yang direncanakan terintegrasi, Tower Esplanade diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi penghuninya.
Dengan proyeksi berkembangnya ekosistem BSD City dan meningkatnya aktivitas hunian, bisnis, serta komersial di kawasan, Tower Esplanade diharapkan menjadi bagian dari langkah Sky House BSD+ untuk menghadirkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan bagi penghuni dan peluang bagi pemilik aset.
Dengan rencana pengembangan fasilitas yang terintegrasi, Tower Esplanade membuka kesempatan bagi calon pembelia dengan penawaran mulai Rp 400 jutaan serta kemudahan cicilan developer hingga 100x.
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