GIIAS 2026 Siapkan Kantong Parkir dan Akses Tol untuk Pengunjung, Ini Daftarnya

Konferensi pers GIIAS 2026 di Jakarta, Senin (13/7). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Penyelenggara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 tidak hanya menyiapkan deretan kendaraan dan teknologi terbaru untuk dipamerkan.
Tetapi juga memastikan kenyamanan pengunjung lewat kemudahan akses menuju lokasi acara di wilayah Kabupaten Tangerang.
Berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026, pameran otomotif itu didukung jaringan tol yang terhubung langsung dengan kawasan BSD serta sejumlah kantong parkir di berbagai titik strategis.
Pengunjung yang berangkat dari Jakarta dapat menuju lokasi melalui Tol Jakarta-Serpong.
Sementara itu, masyarakat yang datang dari wilayah Depok maupun Cinere bisa memanfaatkan Tol Cinere-Serpong.
Adapun bagi pengunjung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, akses menuju ICE BSD dapat ditempuh melalui Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).
Selain memudahkan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, Gaikindo juga terus berkoordinasi dengan pengelola kawasan BSD dan pihak ICE untuk memastikan kesiapan infrastruktur penunjang.
Upaya tersebut mencakup pengaturan lalu lintas, kesiapan jalur masuk dan keluar kawasan, hingga integrasi dengan berbagai moda transportasi menuju area pameran.
Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty, menegaskan bahwa kenyamanan pengunjung menjadi perhatian utama, termasuk dari sisi akses menuju lokasi pameran.
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“Kami memahami bahwa antusiasme tinggi masyarakat untuk datang ke GIIAS 2026 harus diimbangi dengan akses dan fasilitas pendukung yang memadai. Salah satu yang menjadi bagian terpenting adalah ketersediaan kantong parkir yang aman, penataan alur lalu lintas, serta kemudahan transportasi umum menuju lokasi pameran selalu menjadi prioritas kami,” ujar Anton dalam keterangannya.
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