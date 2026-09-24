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Nanda Prayoga
Jumat, 25 September 2026 | 00.26 WIB

Tips dan Cara Pilih Lantai Rumah yang Higienis dan Mudah Dirawat

Ilustrasi lantai rumah. (Istimewa) - Image

Ilustrasi lantai rumah. (Istimewa)

JawaPos.com - Lantai menjadi salah satu bagian rumah yang tidak lepas dari berbagai aktivitas sehari-hari. Permukaannya digunakan untuk berjalan, menjadi area bermain anak, hingga menjadi tempat keluarga beraktivitas bersama. Karena itu, menjaga kondisi lantai tetap bersih dan higienis menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam keseharian di rumah.

Upaya tersebut tidak hanya bergantung pada rutinitas membersihkan lantai. Material yang digunakan juga dapat menjadi pertimbangan, terutama ketika memiliki fitur yang dirancang untuk mendukung kebutuhan higienitas dan perawatan sehari-hari.

Lantai menjadi bagian dari berbagai aktivitas keluarga setiap hari. Melalui Super Guard, kami ingin menghadirkan keramik yang tidak hanya menarik secara desain, tetapi juga membantu mendukung lingkungan rumah yang lebih higienis,” ungkap Jali Wijaya, Direktur Marketing PT Platinum Ceramics Industry dalam surel.

Teknologi Silver Ion tersebut membantu menghambat pertumbuhan bakteri pada permukaan. Sehingga mendukung kondisi lantai yang lebih higienis untuk aktivitas sehari-hari.

Teknologi tersebut berbeda dari lapisan pelindung tambahan yang diaplikasikan setelah proses produksi. Pada Super Guard, Silver Ion menjadi bagian dari permukaan keramik dan dirancang untuk mendukung performa higienis dalam penggunaan jangka panjang.

Fitur tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk hunian dengan aktivitas keluarga yang tinggi. Lantai sehari-hari dapat bersentuhan dengan berbagai kondisi, mulai dari jejak kaki hingga tumpahan minuman dan aktivitas anak-anak.

Selain fitur higienitas, ditawarkan pula permukaan yang mudah dibersihkan dan dirawat. Hal ini membuat perawatan lantai dapat dilakukan secara lebih praktis tanpa mengabaikan tampilan ruang.

Kebutuhan terhadap lantai yang mendukung kebersihan bukan berarti aspek visual harus dikesampingkan. Tampilan material tetap dapat menjadi pertimbangan karena keramik turut menentukan karakter interior sebuah ruangan.

“Saat memilih keramik untuk rumah, jangan hanya melihat desainnya. Pertimbangkan juga bagaimana material tersebut digunakan dan dirawat sehari-hari. Permukaan yang mudah dibersihkan dan didukung Silver Ion Technology dapat membuat lantai lebih praktis sekaligus nyaman untuk aktivitas keluarga,” Jali mengingatkan.

Editor: Diar Candra
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