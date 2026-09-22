Cegah Penularan Influenza Tipe A di Rumah dan Tempat Kerja, Ini Etika Kebersihan Perlu Diperhatikan

JawaPos.com - Influenza tipe A menjadi salah satu penyakit yang umum terjadi, namun dapat menimbulkan masalah serius apabila tidak ditangani dengan tepat.

Virus ini dapat ditularkan ketika penderita mengalami batuk, bersin atau melalui kontak langsung dengan sekresi seperti ludah, air liur, dan ingus.

Influenza tipe A lebih mudah menular di lingkungan komunitas, tempat ramai, ruangan tertutup, serta permukiman padat penduduk.

Selain itu, menurut informasi dari laman /rsrw.go.id influenza tipe A ini juga lebih berisiko menyerang kelompok rentan seperti lansia usia 65 tahun ke atas, anak-anak, ibu hamil, penderita penyakit kronis, obesitas, dan petugas kesehatan yang lebih sering terpapar virus.

Influenza tipe A cenderung sulit dikenali sejak awal, karena gejalanya dapat muncul secara tiba-tiba. Penyakit ini dapat muncul tanpa didahului dengan sakit selama beberapa hari sebelumnya.

Oleh karena itu, risiko penularannya perlu diwaspadai, terutama saat berada di ruang terbuka, fasilitas umum, maupun lingkungan kantor.

Melansir informasi dari laman bblabkesmasmakassar.go dan /rsrw.go.id pada (22/9) berikut cara mencegah risiko penularan virus influenza tipe A baik di rumah, tempat kerja, maupun di tempat umum.

Lakukan vaksinasi influenza

Vaksin influenza pada umumnya diberikan kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, ana-anak usia 6 bulan-5 tahun, penderita penyakit kronis, dan para petugas kesehatan. Vaksin influenza ini dapat diberikan sesuai rekomendasi yakni sebanyak dua kali dalam setahun.

Kelompok berisiko ini perlu mendapatkan perhatian agar terlindung dari influenza tipe A, terutama saat berada di tempat umum yang ramai atau fasilitas kesehatan dengan risiko paparan penularan yang lebih tinggi.

Perhatikan etika pernapasan