4 Alasan Psikologi Kerja dari Rumah Ternyata Lebih Membuat Stres Dibanding di Kantor

Alasan psikologi kerja dari rumah ternyata lebih membuat stres dibanding di kantor / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com - Psikologi kerja dari rumah menunjukkan bahwa kondisi ini ternyata dapat memicu stres lebih besar dibanding bekerja di kantor.
Banyak karyawan kantoran menganggap bekerja dari rumah pasti terasa lebih santai dan bebas dari tekanan.
Namun kenyataannya, pekerja jarak jauh kini menghadapi tingkat stres yang justru lebih tinggi dibanding sebelumnya.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (25/9), berikut empat alasan psikologi kerja dari rumah yang membuat kondisi ini ternyata lebih membuat stres dibanding di kantor.
1. Sulit membangun kedekatan dengan rekan kerja
Komunikasi antar rekan kerja berjalan sangat berbeda ketika seseorang bekerja dari rumah dibanding di kantor.
Meski tetap ada rapat dan pesan yang harus dijawab, sebagian besar komunikasi tersebut hanya bersifat penting saja.
Bekerja di kantor memberi ruang untuk bercanda sekaligus tetap fokus menyelesaikan pekerjaan bersama rekan kerja.
Kesempatan mengenal rekan kerja secara personal menjadi jauh lebih sulit ketika seseorang bekerja secara jarak jauh.
Sebuah penelitian menemukan bahwa karyawan yang bekerja dari rumah cenderung jarang berkolaborasi dengan departemen lain.
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Jawa Pos
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