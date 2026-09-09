BTN dan Rumah123 Gelar Harpropnas 2026, Dorong KPR Mudah

Direktur Consumer Banking BTN, Evita Marliana, dalam pembukaan Hari Properti Nasional (Harpropmnas) 2026 di Grand Atrium Mall Kotakasablanka, Jakarta, Rabu (9/9). (Foto: Djati Waluyp/JawaPos.com).
JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berkolaborasi dengan Rumah123 menggelar Hari Properti Nasional (Harpropnas) 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mempertemukan masyarakat, pelaku industri properti, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong akses kepemilikan hunian yang lebih mudah dan inklusif.
Direktur Consumer Banking BTN, Evita Marliana, mengatakan kolaborasi tersebut sejalan dengan komitmen perseroan untuk terus menghadirkan solusi pembiayaan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pengalaman dan komitmen BTN di sektor perumahan terus kami wujudkan melalui solusi pembiayaan yang lovan, inovasi digital, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membantu masyarakat memiliki rumah Impian,” ujar Evita dalam pembukaan Harpropnas 2026, Jakarta, Rabu (9/9).
Ia mengatakan, kolaborasi BTN dengan Rumah123 dalam acara Hari Properti Nasional 2026 menjadi momentum penting untuk mempertemukan masyarakat, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam satu ekosistem properti.
Evita menegaskan, bagi BTN, sektor perumahan tidak sekadar berkaitan dengan pembiayaan. Lebih dari itu, sektor perumahan menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat membangun masa depan dan mewujudkan hunian impian.
"Bagi kami, Bank BTN, sektor perumahan bukan sekadar tentang pembiayaan. Ini adalah tentang membantu setiap keluarga membangun masa depan, memulai langkah pencapaian, dan mewujudkan hunian impian," ujarnya.
Sebagai bank yang memiliki posisi kuat di sektor perumahan, BTN meyakini kepemilikan rumah membutuhkan kolaborasi erat antara perbankan, pengembang, agen properti, marketplace, pemerintah, dan berbagai mitra strategis lainnya.
Karena itu, BTN terus berupaya menghadirkan kemudahan dalam proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Langkah tersebut ditujukan agar proses masyarakat menuju kepemilikan rumah dapat berlangsung lebih cepat, praktis, dan terjangkau.
“Kami dari BTN butuh menghadirkan kemudahan dalam pengajuan KPR agar perjalanan menuju kepemilikan rumah bagi customer kami dapat terasa lebih cepat, praktis, dan terjangkau,” ungkapnya.
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Jawa Pos
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