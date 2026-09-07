BTN Perkuat Ekosistem Kopi Agar Naik Kelas Lewat Coffee Expo (ICX) 2026

JawaPos.com – Rangkaian Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berakhir di Cendrawasih Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Minggu (6/9). Penutupan pameran tersebut bukan menjadi akhir.ICX 2026 dinilai menjadi titik awal untuk memperkuat kolaborasi ekosistem kopi Indonesia.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan, ICX 2026 telah mempertemukan berbagai kekuatan dalam industri kopi, mulai dari pelaku usaha, brand, barista, roaster, komunitas, konsumen, hingga institusi dalam satu ekosistem.

“ICX 2026 boleh berakhir, tetapi kolaborasi kita untuk membawa kopi Indonesia naik kelas baru saja dimulai,” ungkap Nixon.

Rangkaian ICX 2026 yang digelar di Surabaya, Medan, dan Jakarta menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat sekaligus potensi ekonomi industri kopi nasional. Di Surabaya, ICX mencatat lebih dari 16.500 pengunjung dengan sales volume sekitar Rp3 miliar.

Di Medan, jumlah pengunjung mencapai lebih dari 7.700 orang dengan sales volume sekitar Rp1,5 miliar. Sementara Jakarta, hingga Sabtu (5/9), mencatat sekitar 20.000 pengunjung dengan sales volume Rp3,6 miliar.

Baca Juga:8 Alasan Mengapa Minum Kopi di Pagi Hari Mungkin Dapat Membantu Kamu Hidup Lebih Lama dengan Bahagia

“Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kopi telah berkembang menjadi sebuah ekosistem ekonomi yang mempertemukan experience, community, dan commerce,” ujar Nixon.

Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan industri kopi, mulai dari kekayaan origin, kreativitas, talenta, merek lokal, hingga budaya ngopi. Tantangannya adalah menghubungkan seluruh kekuatan tersebut dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi.

Melalui balé by BTN, perseroan mendorong pengalaman transaksi yang lebih mudah, aman, dan seamless. Digitalisasi bagi BTN tidak sekadar mengubah transaksi konvensional menjadi digital, tetapi juga harus mampu memperbaiki pengalaman pengguna, memperluas pasar, dan membuka peluang baru bagi pelaku usaha.

Pada hari terakhir, ICX Jakarta 2026 juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif, edukasi, kompetisi, dan business networking. Salah satunya sesi Brew Talks oleh Arutala Coffee bertajuk From Roastery to Market: Building a Coffee Brand that Consumers Choose, yang membahas perjalanan membangun brand kopi dari biji hingga menjadi produk yang dipercaya konsumen.