BTN Tunggu Peraturan Pelaksana dari BP Tapera, Jalankan KPR Tenor 40 Tahun

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.
JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menunggu peraturan pelaksana dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menjalankan KPR skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dengan tenor hingga 40 tahun.
"Memang biasanya ada Permen Perumahan. Tapi juga pelaksanaannya kan oleh BP Tapera, biasanya ada peraturan pelaksanaan. Yang kita tunggu hari ini adalah peraturan pelaksanaan dari BP Tapera," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dikutip Sabtu (5/9).
Ia meyakini pemberlakuan tenor KPR FLPP yang lebih panjang akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar angsuran karena cicilan bulanan menjadi lebih rendah.
Menurutnya, hal tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
"Gampang itu dalam artian angsurannya menjadi turun. Akibatnya, daya beli masyarakat naik. Ini kan salah satu cara mendorong daya beli sebenarnya, dan menjadi lebih ringan buat masyarakat untuk mengangsur," kata Nixon.
Dari sisi perseroan, ia menilai penerapan tenor hingga 40 tahun pada KPR FLPP seharusnya tidak meningkatkan risiko kredit macet.
Pasalnya, tenor yang lebih panjang akan membuat besaran angsuran menjadi lebih rendah.
Terkait kriteria penerima, program tersebut ditujukan bagi masyarakat yang membeli rumah untuk pertama kalinya.
Artinya, calon penerima yang sudah memiliki rumah atas nama sendiri tidak dapat mengikuti program tersebut.
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Jawa Pos
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