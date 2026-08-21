Rusunami TOD Manggarai Bisa Dicicil 40 Tahun dengan Bunga Flat 6 Persen

JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyiapkan KPR bersubsidi tenor hingga 40 tahun dan suku bunga 6 persen sampai lunas untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian vertikal terjangkau di Transit Oriented Development (TOD) Manggarai Jakarta.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di Jakarta, Jumat, mengatakan skema pembiayaan jangka panjang tersebut dirancang untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap hunian di tengah kota dengan cicilan yang lebih terjangkau dan kepastian suku bunga dalam jangka panjang.

“Memang mandat kita mengurus rumah rakyat. Skema KPR-nya ini kita coba yang 40 tahun dengan bunga 6 persen sampai lunas. Jadi bunganya tidak akan berubah,” ujar dia.

Nixon mengatakan daya tarik Hunian Manggarai terletak pada kombinasi keterjangkauan dan lokasinya yang berada di pusat kota serta dekat dengan jaringan transportasi publik. BTN akan menjaga harga hunian di proyek tersebut berada di bawah Rp600 juta.

Pihaknya, kata dia, akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dengan menyesuaikan proses pembelian dengan perkembangan pembangunan proyek untuk memastikan perlindungan konsumen. Sementara itu, pembahasan mengenai pembiayaan konstruksi kepada KAI Properti masih berlangsung.

Menurut Nixon, Hunian Manggarai menjadi pilot project pengembangan hunian vertikal terjangkau di tengah Kota Jakarta. Model tersebut berpotensi direplikasi pada kawasan di sekitar stasiun maupun simpul transportasi publik lainnya, seiring semakin terbatas dan mahalnya lahan untuk rumah tapak di kota-kota besar.