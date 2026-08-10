Realisasi Pembangunan LRT Velodrome-Manggarai capai 97,99 Persen, Ditargekan Rampung Bulan Ini

JawaPos.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyampaikan realisasi pembangunan konstruksi Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai sudah mencapai 97,99 persen dan ditargetkan rampung pada Agustus ini.

Direktur Operasi II Waskita Karya Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resmi yang diterima, Senin, mengatakan tim sedang fokus pada pekerjaan pengembalian kondisi lokasi kerja seperti semula.

Selain itu, tim masih mengerjakan penyambungan rel pada area Double-Double Track (DDT).

Sementara untuk jalur arah barat atau west bound, trek sudah tersambung utuh. Sedangkan pintu masuk (entrance) pada setiap stasiun dalam tahap penyelesaian.

"Kami optimistis kehadiran LRT Jakarta Fase 1B akan memudahkan mobilitas warga dan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum," kata Paulus.

Lebih lanjut, Waskita bersama Jakarta Propertindo (Jakpro) juga rutin melakukan rangkaian Test and Commissioning (T&C) sistem perkeretaapian, mulai dari uji jalur sepanjang 3,6 kilometer, persinyalan, kelistrikan, komunikasi, hingga integrasi operasional.

Paulus menambahkan, proyek senilai Rp4,1 triliun tersebut memiliki lima stasiun mencakup Stasiun Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, serta Manggarai.