Realisasi Pembangunan LRT Velodrome-Manggarai capai 97,99 Persen, Ditargekan Rampung Bulan Ini

Foto drone Pembangunan jalur LRT Jakarta Fase 1 B di Kawasan Manggarai, Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyampaikan realisasi pembangunan konstruksi Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai sudah mencapai 97,99 persen dan ditargetkan rampung pada Agustus ini.
Direktur Operasi II Waskita Karya Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resmi yang diterima, Senin, mengatakan tim sedang fokus pada pekerjaan pengembalian kondisi lokasi kerja seperti semula.
Selain itu, tim masih mengerjakan penyambungan rel pada area Double-Double Track (DDT).
Sementara untuk jalur arah barat atau west bound, trek sudah tersambung utuh. Sedangkan pintu masuk (entrance) pada setiap stasiun dalam tahap penyelesaian.
"Kami optimistis kehadiran LRT Jakarta Fase 1B akan memudahkan mobilitas warga dan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum," kata Paulus.
Lebih lanjut, Waskita bersama Jakarta Propertindo (Jakpro) juga rutin melakukan rangkaian Test and Commissioning (T&C) sistem perkeretaapian, mulai dari uji jalur sepanjang 3,6 kilometer, persinyalan, kelistrikan, komunikasi, hingga integrasi operasional.
Paulus menambahkan, proyek senilai Rp4,1 triliun tersebut memiliki lima stasiun mencakup Stasiun Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, serta Manggarai.
Seluruh stasiun LRT Jakarta dirancang untuk terintegrasi dengan sarana transportasi umum lainnya.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates