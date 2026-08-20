Gempa M 5,8 Guncang Manggarai NTT Pagi Ini, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

JawaPos.com - Wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali diguncang gempa bumi tektonik bermagnitudo M5,8 pada Kamis (20/8/2026) pukul 05:45 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan guncangan di darat tersebut tidak berpotensi memicu gelombang tsunami.

Pusat gempa terletak pada koordinat 8,35° LS dan 120,63° BT, tepatnya berlokasi di darat pada jarak 34 kilometer arah timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, dengan kedalaman 10 kilometer.

"Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI," ujar Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Dr. Wijayanto dalam keterangannya, Kamis (20/8).

Penyebab Gempa dan Dampak Kerusakan

Ia menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi episenter serta kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Flores Back-Arc Thrust.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa struktur batuan mengalami pergerakan turun (normal fault).

Guncangan paling kuat dirasakan di Kabupaten Manggarai dengan skala intensitas V-VI MMI. Pada skala ini, getaran dirasakan oleh seluruh penduduk hingga memicu kepanikan warga untuk berlari keluar rumah, serta menimbulkan kerusakan ringan seperti plester dinding jatuh.

Selain Manggarai, guncangan juga meluas ke beberapa wilayah sekitarnya:

-Kabupaten Nagekeo: Skala IV MMI (dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah pada siang hari).