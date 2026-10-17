Terima Aspirasi 1,2 Juta Anggota Satlinmas, Dasco Langsung Telpon Mendagri

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima aspirasi dari 1,2 juta personel Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) yang disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Satuan Pelindungan Masyarakat (Aslinmas). Tidak hanya itu, Dasco langsung menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menghubungi menteri dalam negeri (mendagri).

Berdasar keterangan resmi pada Sabtu (17/10), DPP Aslinmas melakukan audiensi dengan Dasco pada 1 September 2026. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Aslinmas Adhitya Yusma Perdana menyampaikan beberapa hal secara langsung kepada Dasco. Salah satunya terkait dengan insentif tetap untuk seluruh personel linmas.

”Pemberian insentif tetap senilai Rp 250.000-Rp 500.000 per orang per bulan yang akan dianggarkan dalam APBN dan dialokasikan secara langsung melalui Kementerian Dalam Negeri dan atau transfer daerah melalui APBD atau Dana Desa,” ungkap dia.

Adhitya juga menyinggung soal transformasi Satlinmas agar menjadi profesi resmi yang diakui secara formal oleh pemerintah. Tujuannya tidak lain supaya Satlinmas mendapat tempat yang lebih bermartabat di masyarakat. Tentu saja, untuk menuju ke sana harus ada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta jaminan kesejahteraan yang layak.

Tidak hanya itu, Adhitya menyuarakan soal kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan, serta jaminan lainnya bagi seluruh personel Satlinmas secara nasional. Dia bahkan menyampaikan pentingnya BPJS Kesehatan dan Asuransi Jasa Raharja untuk Satlinmas.

Menurut Adhitya, ada beberapa alasan pihaknya menyuarakan beberapa poin tersebut langsung kepada DPR. Pertama, Satlinmas merupakan salah satu garda terdepan keamanan lingkungan masyarakat. Satlinmas tersebar sampai level desa, kelurahan, hingga perkampungan. Dia menyebut, Satlinmas sebagai pilar utama dalam berbagai hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

”Aspirasi tersebut di atas disambut positif dan mendapat dukungan dari wakil ketua DPR RI, di kesempatan yang sama Bapak Dasco langsung menelepon menteri dalam negeri sebagai bentuk dukungan penuh DPR RI terhadap aspirasi dari akar rumput,” imbuhnya.

Dengan begitu, Adhitya berharap, tahun depan seluruh personel Satlinmas di Indonesia lebih sejahtera. Dalam kesempatan yang sama, Reda Manthovani sebagai ketua Dewan Pengawas DPP Aslinas menegaskan bahwa satlinmas adalah garda terdepan bangsa dalam menjaga ketertiban keamanan lingkungan. Satlinmas dapat diberdayakan untuk berbagai program.