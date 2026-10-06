Wakil Ketua DPR Dasco Temui Buruh di Mobil Komando, UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Disahkan

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menemui massa buruh di atas mobil komando di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/10) siang, untuk mengumumkan pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Di hadapan ribuan massa yang menyambut dengan tabuhan drum dan nyanyian bersama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa lembaganya telah menepati janji untuk mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan pada bulan Oktober 2026 ini.

Didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Dasco menegaskan bahwa pengesahan beleid tersebut dilakukan bersama pemerintah melalui rapat paripurna hari ini.

"Sesuai janji Undang-undang Pelindungan Ketenagakerjaan harus diselesaikan pada bulan Oktober, dan pada hari ini DPR bersama pemerintah dalam rapat paripurna telah mengesahkan Undang-undang Pelindungan Ketenagakerjaan," ujar Dasco di atas mobil komando, Selasa (6/10).

Ia berharap regulasi baru ini mampu menjawab berbagai keresahan yang selama ini dirasakan oleh kalangan buruh. Dasco juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan kerja sama lintas sektor ke depannya.

"Semoga buruh juga terus istiqamah memperjuangkan hak-hak buruh dan kerja sama pemerintah, buruh, pengusaha, dan DPR bisa terus terjalin," tambahnya.

Pernyataan itu langsung disambut sorak-sorai dan ucapan terima kasih dari para buruh.

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