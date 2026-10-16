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Djati Waluyo
Jumat, 16 Oktober 2026 | 23.13 WIB

Minta BEI Akomodasi Masukan MSCI, Dasco Dorong Perbaikan Pasar Saham

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) mengkomodir pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI). Langkah ini untuk perbaikan pasar saham.

Dasco menyebut DPR telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas perkembangan pasar modal Indonesia. 

Sebagaimana diketahui, MSCI mengusulkan perubahan klasifikasi Indonesia dari pasar negara berkembang (Emerging Market) menjadi pasar mandiri (Standalone Market).

Dasco mengatakan, DPR meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan perbaikan, termasuk untuk mengakomodasi masukan dari lembaga pemeringkat internasional seperti MSCI.

Menurut Dasco, pengumuman MSCI tersebut keluar lebih awal dari jadwal peninjauan yang sebelumnya diperkirakan berlangsung pada November 2026.

Padahal, BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut telah menjalankan proses perbaikan untuk mengakomodasi hasil peninjauan tersebut.

“Kami memonitor serta meminta kepada bursa untuk terus perbaikan dalam rangka juga mengakomodasi pendapat lembaga rating internasional termasuk MSCI,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10).

Dasco mengatakan, DPR telah menggelar rapat koordinasi dengan OJK serta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani dan Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Dony Oskaria.

Dalam koordinasi tersebut, DPR juga meminta Kapolri hadir agar setiap pihak dapat memberikan keterangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Editor: Sabik Aji Taufan
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