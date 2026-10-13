Legislator Soroti Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah, Tekankan Bukan Sekadar Pelengkap

JawaPos.com - Perempuan perlu mendapat ruang lebih luas untuk terlibat dalam pembangunan daerah, terutama dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Keterlibatan tersebut penting agar potensi perempuan dari berbagai bidang dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan mendorong kemajuan daerah.

Anggota DPD RI asal Provinsi Bengkulu, Hj. Lenny John Latief menekankan pentingnya memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan. Menurut dia, potensi perempuan perlu dihimpun agar kontribusi yang diberikan dapat lebih optimal bagi masyarakat dan daerah.

Hal ini sejalan dengan komitmen Pengurus Pusat Persatuan Perempuan Provinsi Bengkulu (PP P3B) yang ingin menyatukan potensi perempuan Bengkulu dan memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

“Harapan kami, dengan adanya PP P3B, perempuan semakin hadir dan mengambil peran dalam pembangunan. Potensi ini perlu disatukan agar kita bisa bersama-sama mengangkat perempuan dan memajukan Provinsi Bengkulu,” ungkap Lenny saat pelantikan Pengurus Pusat P3B masa bakti 2026-2031 yang berlangsung di Jakarta dikutip Selasa (13/10).

Pernyataan tersebut turut menyoroti pentingnya menyediakan wadah yang dapat membantu perempuan mengembangkan kemampuan dan memperluas kontribusinya. Peran perempuan dalam pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, dan bidang sosial.

Upaya memperkuat partisipasi perempuan tersebut menjadi salah satu fokus PP P3B. Organisasi ini berencana menjalankan sejumlah program selama lima tahun ke depan, mulai dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendidikan dan pelatihan keterampilan, hingga perlindungan perempuan dan anak.

PP P3B juga memasukkan edukasi mengenai perundungan dan kekerasan sebagai program prioritas. Selain itu, organisasi tersebut ingin meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan pemerintahan sehingga mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, Ketua Umum PP P3B, Diah Nurhadini yang akrab disapa Dini Primadini, mengatakan bahwa perempuan Bengkulu memiliki kemampuan, pengalaman, dan prestasi di berbagai bidang. Menurut dia, potensi tersebut perlu disatukan agar perempuan dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk memajukan daerah.