3 Frasa Negatif yang Sering Diucapkan Perempuan dengan Ketidakbahagiaan Kronis

JawaPos.com - Ketidakbahagiaan seseorang tidak selalu terlihat melalui tangisan, kemarahan, atau sikap menarik diri dari lingkungan sosial.

Terkadang, perasaan tersebut justru tercermin dari kalimat-kalimat sederhana yang berulang kali diucapkan seseorang dalam percakapan sehari-hari.

Pilihan kata yang bernada pesimistis terus menerus dapat memberikan gambaran tentang bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, orang lain, dan kehidupan yang sedang dijalaninya.

Perempuan yang mengalami ketidakbahagiaan berkepanjangan mungkin terbiasa mengungkapkan kekecewaan, merasa tidak memiliki kendali atas keadaan, atau menganggap masa depan akan selalu berjalan buruk.

Namun, kebiasaan berbicara negatif tidak serta-merta membuktikan bahwa seseorang mengalami ketidakbahagiaan kronis.

Ucapan tersebut juga bisa muncul ketika seseorang sedang menghadapi tekanan, kelelahan emosional, kehilangan, atau masalah yang belum terselesaikan.

Dilansir dari Your Tango, pembahasan mengenai bahasa dan pola pikir dapat membantu memahami bagaimana ungkapan sehari-hari berkaitan dengan pengalaman emosional seseorang.