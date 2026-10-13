Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Banu Adikara
Selasa, 13 Oktober 2026 | 23.31 WIB

Siapkan Program UMKM hingga Perlindungan Perempuan dan Anak, PP P3B Kembali Aktif

Ilustrasi Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). (Dok. Jawa Pos) - Image

Ilustrasi Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). (Dok. Jawa Pos)

JawaPos.com – Persatuan Perempuan Provinsi Bengkulu (PP P3B) kembali mengaktifkan organisasinya melalui pelantikan pengurus pusat masa bakti 2026–2031 di Jakarta, Minggu (11/10).

Organisasi ini menyiapkan sejumlah program yang mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan keterampilan, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pemerintahan.

“Melalui PP P3B, saya ingin perempuan-perempuan Bengkulu bersatu. Kita memiliki banyak perempuan hebat dengan kemampuan, pengalaman, dan prestasi di bidang masing-masing. Potensi ini perlu kita satukan agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat saling mendukung, berkolaborasi, dan bersama-sama memajukan Provinsi Bengkulu,” ujar Ketua Umum PP P3B Diah Nurhadini dalam keterangan tertulis yang diterima.

Menurutnya, dalam lima tahun ke depan, PP P3B berencana mendorong pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan, edukasi mengenai perundungan dan kekerasan, serta perlindungan perempuan dan anak. Organisasi ini juga ingin memperluas kesempatan perempuan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Ketua Dewan Pembina PP P3B Maya Miranda Ambarsari menekankan pentingnya solidaritas dan kontribusi nyata bagi daerah asal. Menurutnya, keterlibatan anggota perlu melampaui kebanggaan terhadap identitas sebagai orang Bengkulu.

“Kita harus bangga menjadi orang Bengkulu. Mari bersama-sama membangun Bengkulu dengan cara dan kemampuan masing-masing. Dengan saling menghormati, menyayangi, dan membantu, kita bisa menjadi lebih kuat,” kata Maya.

Persatuan Perempuan Provinsi Bengkulu (PP P3B) masa bakti 2026-2031 resmi diaktifkan. (Istimewa)

Anggota DPD RI asal Bengkulu, Hj. Lenny John Latief, juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang kepemimpinan dan pemerintahan. Ia berharap PP P3B dapat menjadi wadah untuk mengonsolidasikan potensi perempuan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

“Harapan kami, perempuan semakin hadir dan mengambil peran dalam pembangunan. Potensi ini perlu disatukan agar kita bisa bersama-sama mengangkat perempuan dan memajukan Provinsi Bengkulu,” ujar Lenny.

Salah satu inisiator PP P3B, Mawarti Anwar Duramin, menjelaskan bahwa organisasi tersebut memiliki sejarah sejak 1968. Musyawarah pada 2025 menjadi titik awal upaya menghidupkan kembali organisasi dengan cakupan dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Album Bintang Muda Lokananta, Cara PPA dan Danareksa Dorong Regenerasi Industri Kreatif Nasional - Image
Entertainment

Album Bintang Muda Lokananta, Cara PPA dan Danareksa Dorong Regenerasi Industri Kreatif Nasional

Selasa, 30 Juni 2026 | 21.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore