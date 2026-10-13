Siapkan Program UMKM hingga Perlindungan Perempuan dan Anak, PP P3B Kembali Aktif

JawaPos.com – Persatuan Perempuan Provinsi Bengkulu (PP P3B) kembali mengaktifkan organisasinya melalui pelantikan pengurus pusat masa bakti 2026–2031 di Jakarta, Minggu (11/10).

Organisasi ini menyiapkan sejumlah program yang mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan keterampilan, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pemerintahan.

“Melalui PP P3B, saya ingin perempuan-perempuan Bengkulu bersatu. Kita memiliki banyak perempuan hebat dengan kemampuan, pengalaman, dan prestasi di bidang masing-masing. Potensi ini perlu kita satukan agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat saling mendukung, berkolaborasi, dan bersama-sama memajukan Provinsi Bengkulu,” ujar Ketua Umum PP P3B Diah Nurhadini dalam keterangan tertulis yang diterima.

Menurutnya, dalam lima tahun ke depan, PP P3B berencana mendorong pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan, edukasi mengenai perundungan dan kekerasan, serta perlindungan perempuan dan anak. Organisasi ini juga ingin memperluas kesempatan perempuan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Ketua Dewan Pembina PP P3B Maya Miranda Ambarsari menekankan pentingnya solidaritas dan kontribusi nyata bagi daerah asal. Menurutnya, keterlibatan anggota perlu melampaui kebanggaan terhadap identitas sebagai orang Bengkulu.

“Kita harus bangga menjadi orang Bengkulu. Mari bersama-sama membangun Bengkulu dengan cara dan kemampuan masing-masing. Dengan saling menghormati, menyayangi, dan membantu, kita bisa menjadi lebih kuat,” kata Maya.

Persatuan Perempuan Provinsi Bengkulu (PP P3B) masa bakti 2026-2031 resmi diaktifkan. (Istimewa)

Anggota DPD RI asal Bengkulu, Hj. Lenny John Latief, juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang kepemimpinan dan pemerintahan. Ia berharap PP P3B dapat menjadi wadah untuk mengonsolidasikan potensi perempuan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

“Harapan kami, perempuan semakin hadir dan mengambil peran dalam pembangunan. Potensi ini perlu disatukan agar kita bisa bersama-sama mengangkat perempuan dan memajukan Provinsi Bengkulu,” ujar Lenny.