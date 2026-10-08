Isu Pergantian Panglima TNI Menguat, Istana Pastikan Belum Kirim Surpres ke DPR

JawaPos.com - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto memastikan hingga saat ini pemerintah belum mengirimkan surat presiden (surpres) terkait rencana pergantian Panglima TNI.

Pernyataan itu sekaligus menepis informasi mengenai proses pengajuan calon Panglima TNI yang disebut-sebut tengah disiapkan pemerintah.

"Belum, belum ada sampai sekarang," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).

Bambang juga memastikan belum ada penyerahan nama calon Panglima TNI ke DPR RI. Karena itu, ia menegaskan proses pergantian Panglima TNI hingga kini belum memasuki tahapan penyampaian nama calon secara resmi melalui surpres kepada DPR.

"Kita belum ada mengirim mengirim surpres tentang pergantian Panglima sampai sekarang, belum ada," tegasnya.

Menguatnya isu pergantian Panglima TNI setelah Presiden Prabowo Subianto merombak struktur Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Prabowo menunjuk Komjen Pol Suyudi Ario Seto yang saat ini menjabat sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pada Kamis (1/10).