Prabowo Minta Rekrutmen TNI-Polri Diubah, Buka Kans Peserta Berkacamata Ikut Seleksi

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkap beberapa poin taklimat Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran TNI-Polri. Salah satunya terkait dengan rekrutmen. Kini, peserta berkacamata berpeluang ikut seleksi.

Dudung menyatakan bahwa arahan tersebut sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan TNI dan Polri. Menurut dia, hari ini ancaman yang datang tidak hanya fisik semata. Sehingga butuh kemampuan intelektual mumpuni untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa.

”Sistem rekrutmen (TNI-Polri) ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual, jadi kalau misalnya masuk tentara polisi pakai kacamata juga boleh, tapi dia pintar,” ucap Dudung dikutip pada Kamis (8/10).

Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut, tantangan ke depan lebih banyak perang hibrida. Yakni peperangan menggunakan berbagai teknologi terkini seperti drone. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan intelektual mumpuni agar mampu menjawab tantangan tersebut.

”Karena tantangan ke depan ini kan, perang itu kan, perang hybrid, perang pakai drone, dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi concern dari bapak presiden,” ujarnya.

Selain itu, Dudung menyebut, situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan profesionalisme prajurit. Itu dilakukan melalui latihan dan pendidikan. Dia memastikan jajaran TNI-Polri akan melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.

Dalam kalimatnya, lanjut Dudung, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi TNI dan Polri dalam mendukung berbagai program pemerintah. Presiden mengakui dan mengetahui bahwa TNI-Polri sudah bekerja keras selama Prabowo memimpin Indonesia.