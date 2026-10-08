11 Operator Judol Diamankan dari Rumah Perwira TNI AD, Tak Ada Prajurit TNI

JawaPos.com - Sebanyak 11 operator diamankan dari rumah perwira TNI AD di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur (Jaktim), yang diduga dijadikan markas judi online (judol) pada Minggu (4/10).

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Dony Pramono menyampaikan, tidak ada di antara 11 orang tersebut yang berstatus sebagai prajurit TNI aktif.

”Seluruhnya merupakan warga sipil. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan, yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut,” kata Dony pada Kamis (8/10).

Dari lokasi yang sama, turut diamankan sejumlah barang bukti. Terdiri atas 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP. Dia memastikan, tidak ada prajurit TNI di antara 11 operator tersebut.

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Tidak hanya mengamankan belasan operator dan sejumlah barang bukti, kini rumah tersebut sudah dipasang garis polisi.

Aliran listriknya juga sudah dipadamkan. Semua itu dilakukan untuk kepentingan pengamanan serta pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Menurut Dony, tindakan itu dilakukan oleh jajaran TNI AD atas laporan dan kepedulian warga yang mencurigai aktivitas tidak wajar di salah satu rumah di lingkungan tersebut.

Rumah itu kali pertama didatangi oleh personel Kodim 0505/Jaktim bersama unsur kewilayahan.

”Tindakan cepat tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD dalam membantu mengungkap dan memberantas praktik judi online yang semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital,” imbuh Dony.