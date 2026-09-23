Dorong Pendidikan Gratis, Prabowo Bentuk Tim Khusus untuk Kaji Anggaran

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mendorong agar akses pendidikan gratis dapat diperluas mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Kebijakan tersebut direncanakan terlebih dahulu akan diterapkan pada satuan pendidikan negeri.

Arahan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9). Pemerintah membahas penguatan layanan pendidikan gratis sebagai bagian dari komitmen pemerintah di sektor pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, Presiden Prabowo memberikan penekanan khusus agar pendidikan gratis diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk TK.

"Kami sampaikan, bahwa dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan terhadap komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini juga dimulai dari Taman Kanak-Kanak. Sehingga, itu yang perlu kami tekankan," kata Abdul Mu'ti usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo.

Menurut Mu'ti, pemerintah dapat mengoptimalkan sejumlah skema pembiayaan pendidikan yang telah berjalan, di antaranya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

"Terkait dengan penguatan pendidikan gratis itu, kami sampaikan mengenai penggunaan dana BOS dan juga PIP," ucapnya.

Mu'ti menjelaskan, pemerintah juga masih melakukan pendataan terkait jumlah satuan pendidikan yang nantinya masuk dalam skema tersebut. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekitar 23 persen TK saat ini berstatus negeri.

"TK itu negeri ada, ada 23 persen itu TK negeri. dan nanti jumlahnya berapa nanti akan kami sampaikan termasuk dalam kaitannya terkait komitmen wajib belajar 13 tahun," jelasnya.