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Antara
Selasa, 22 September 2026 | 20.32 WIB

Puan Sebut Pemerintah Perlu Kaji APBN untuk Wujudkan Sekolah Gratis sesuai Keinginan Prabowo

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/DPR) - Image

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/DPR)

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pemerintah perlu mengkaji kekurangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk bisa mewujudkan pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, sejauh ini biaya pendidikan dari tingkat SD hingga sekolah menengah pertama (SMP) sudah gratis. Namun, APBN perlu diarahkan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi bangsa dan negara.

"Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN," kata Puan usai menghadiri rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Selain itu, Puan mengatakan bahwa DPR juga akan melihat terlebih dahulu kondisi global serta kondisi APBN saat ini untuk mewujudkan wacana Presiden.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan biaya pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar (SD) hingga universitas negeri harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat.

Prabowo dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9) malam, mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan negeri tanpa biaya tersebut.

"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas (rapat terbatas) atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis," kata Presiden.

Kepala Negara juga menyinggung sumber pendanaan untuk mewujudkan kebijakan pendidikan gratis tersebut. Menurut Prabowo, salah satu sumber pendanaan dapat berasal dari pengembalian uang negara yang selama ini dikorupsi atau dicuri.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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