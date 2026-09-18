Ucapan Prabowo untuk HUT ke-28 PAN: Terima Kasih Kawan Seperjuangan yang Setia

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-28 kepada Partai Amanat Nasional (PAN). Prabowo menyebut, PAN sebagai salah satu kawan seperjuangan yang tetap setia dalam berbagai keadaan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 PAN di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (18/9) malam.

Prabowo mengungkapkan rasa terhormatnya karena mendapat undangan untuk hadir dalam peringatan perjalanan 28 tahun PAN. Ia sekaligus menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh kader dan keluarga besar PAN.

"Saya merasa sangat terhormat diundang untuk memperingati 28 tahun perjuangan Partai Amanat Nasional. Selamat ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional," kata Prabowo.

Prabowo juga mengaku terharu berada di tengah para kader PAN yang disebutnya sebagai kawan seperjuangan. Menurutnya, kehadiran PAN memiliki makna tersendiri bagi perjalanan perjuangan yang telah dilalui bersama.

"Saudara-saudara sekalian, saya merasa sulit untuk berbicara sebetulnya. Karena saya hadir di tengah-tengah kawan, kawan seperjuangan yang setia," ucapnya.

Prabowo kemudian berbicara mengenai makna seorang kawan. Ia mengungkapkan, terdapat berbagai jenis kawan, termasuk mereka yang hadir ketika seseorang berada dalam kondisi menyenangkan maupun ketika menghadapi kesulitan.

"Kawan itu ada berbagai golongan. Kawan adalah berbagai klasifikasi. Ada kawan di waktu gembira, ada kawan di waktu kita berkuasa, ada kawan di waktu indah. Ada jenis kawan lain, kawan di waktu kita susah," tuturnya.