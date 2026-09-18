Zulhas Singgung Kesetiaan PAN dengan Prabowo: 2 Dua Kali, Alhamdulillah Menang

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat menyampaikan sambutan dalam acara HUT ke-28 PAN di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9). (PAN)

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyinggung perjalanan panjang partainya bersama Prabowo Subianto dalam pemilihan umum (Pemilu).

Zulhas menyebut, PAN dan Prabowo telah melewati perjalanan politik yang panjang dan penuh dinamika.

Menurut Zulhas, kebersamaan PAN dan Prabowo bukan hanya berlangsung dalam satu momentum pemilihan presiden. Ia menyebut kesetiaan dan loyalitas PAN dengan Prabowo tidak lagi diragukan.

“Kebersamaan PAN dan Pak Prabowo telah melewati sejarah panjang dan berliku. Tidak hanya satu musim pemilu presiden, tapi sudah puluhan tahun berjuang bersama-sama. PAN tidak perlu membuktikan tentang kebersamaan, kesetiaan, loyalitas, maupun komitmen perjuangan, karena semua sudah jelas terang benderang,” kata Zulhas saat menyampaikan sambutan dalam acara HUT ke-28 PAN di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9).

Zulhas kemudian menyinggung keputusan PAN untuk tetap berada di barisan Prabowo meski dua kali mengalami kekalahan dalam pemilu presiden. Ia menyebut kemenangan pada Pemilu 2024 menjadi capaian yang patut disyukuri.

“Mengapa, banyak yang bertanya Bapak Presiden, kenapa atau mengapa PAN selalu bersama Pak Prabowo? Kalah dua kali, terus. Baru ini alhamdulillah kita menang, alhamdulillah,” ujar Zulhas.