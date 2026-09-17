Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Kamis, 17 September 2026 | 23.39 WIB

Viral Perempuan Ditendang di Mal saat Beli Makan, Sahroni: Tindakan Arogan Jangan Dianggap Sepele

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni (tengah). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni (tengah). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengingatkan agar kasus seorang perempuan ditendang pria tidak dikenal saat mengantre membeli makan di pusat perbelanjaan tidak dianggap sepele. Penegakan hukum harus dilakukan terhadap pelaku.

Dia meminta kepada Polri agar turun tangan mencari pelaku. Tindakan arogan tersebut harus dicegah tidak berulang.

“Saya minta polisi segera cari pelaku sampai ketemu dan proses hukum. Tindakan arogannya ini sudah masuk kategori kekerasan terhadap perempuan. Jangan sampai karena kejadiannya terlihat sepele lalu dianggap biasa," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (17/9).

Penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas. Dengan harapan memberikan efek jera.

"Kalau nanti pemeriksaan terbukti memenuhi unsur pidana penganiayaan dan korban tidak menghendaki restorative justice, proses hukumnya harus dilanjutkan agar ada efek jera. Karena setiap orang, khususnya perempuan, harus merasa aman di ruang publik, bukan malah menjadi sasaran kekerasan," imbuhnya.

Di sisi lain, politikus Partai NasDem ini meminta pihak mal agar bekerja sama menuntaskan kasus ini.

"Pihak mall juga harus kooperatif, berikan bukti CCTV lengkap yang dapat membantu mengungkap kejadian ini,” jelasnya.

Baginya, tindakan arogan tidak dibenarkan dalam kondisi apapun. Pelaku harus mendapat konsekuensi hukum atas perbuatannya.

“Saya hanya tidak ingin budaya kekerasan dan arogansi ini dibiarkan tumbuh bahkan dinormalisasi. Jangan masalah apa pun diselesaikan dengan kekerasan, haram hukumnya menggunakan cara-cara seperti itu di negara hukum," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Uya Kuya Geram Melihat Wanita Ditendang Pria Saat Sedang Antre Membeli Makanan - Image
Entertainment

Uya Kuya Geram Melihat Wanita Ditendang Pria Saat Sedang Antre Membeli Makanan

Kamis, 17 September 2026 | 20.09 WIB

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Diduga Beli Rolex di INTime Senayan City dari Hasil Korupsi - Image
Kasuistika

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Diduga Beli Rolex di INTime Senayan City dari Hasil Korupsi

Selasa, 26 Mei 2026 | 00.19 WIB

9 Kalimat Orang Arogan Kurang Empati yang Meremehkan Orang Lain Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

9 Kalimat Orang Arogan Kurang Empati yang Meremehkan Orang Lain Menurut Psikologi

Sabtu, 4 Juli 2026 | 20.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore