Viral Perempuan Ditendang di Mal saat Beli Makan, Sahroni: Tindakan Arogan Jangan Dianggap Sepele

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengingatkan agar kasus seorang perempuan ditendang pria tidak dikenal saat mengantre membeli makan di pusat perbelanjaan tidak dianggap sepele. Penegakan hukum harus dilakukan terhadap pelaku.

Dia meminta kepada Polri agar turun tangan mencari pelaku. Tindakan arogan tersebut harus dicegah tidak berulang.

“Saya minta polisi segera cari pelaku sampai ketemu dan proses hukum. Tindakan arogannya ini sudah masuk kategori kekerasan terhadap perempuan. Jangan sampai karena kejadiannya terlihat sepele lalu dianggap biasa," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (17/9).

Penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas. Dengan harapan memberikan efek jera.

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"Kalau nanti pemeriksaan terbukti memenuhi unsur pidana penganiayaan dan korban tidak menghendaki restorative justice, proses hukumnya harus dilanjutkan agar ada efek jera. Karena setiap orang, khususnya perempuan, harus merasa aman di ruang publik, bukan malah menjadi sasaran kekerasan," imbuhnya.

Di sisi lain, politikus Partai NasDem ini meminta pihak mal agar bekerja sama menuntaskan kasus ini.

"Pihak mall juga harus kooperatif, berikan bukti CCTV lengkap yang dapat membantu mengungkap kejadian ini,” jelasnya.

Baginya, tindakan arogan tidak dibenarkan dalam kondisi apapun. Pelaku harus mendapat konsekuensi hukum atas perbuatannya.