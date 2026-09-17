Viral Wanita Ditendang Pria Tak Dikenal di Senayan City, Begini Respons Pihak Manajemen

JawaPos.com - Senayan City akhirnya buka suara terkait insiden seorang wanita ditendang oleh pria tak dikenal saat sedang mengantre makanan di area food court di pusat perbelanjaan tersebut.

Manajemen Senayan City menyampaikan keprihatinan sekaligus menegaskan komitmennya terhadap keamanan dan kenyamanan para pengunjung.

Pernyataan Senayan City disampaikan setelah video rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan seorang pengunjung perempuan ditendang dari arah belakang oleh pria yang ada di belakangannya, beredar di media sosial, viral, dan menjadi perhatian publik luas.

"Sehubungan dengan kejadian yang menimpa salah satu pengunjung kami di Senayan City, kami turut prihatin dan menyesalkan ketidaknyamanan yang dialami pengunjung kami, serta menyampaikan simpati kepada pihak yang bersangkutan," demikian pernyataan manajemen Senayan City dalam unggahan di Instagram Story.

Berdasarkan informasi yang beredar, insiden tersebut terjadi pada Minggu, 13 September 2026 sore di area food court Senayan City, Jakarta. Kejadian tak menyenangkan itu terjadi ketika korban berinisial A sedang mengantre untuk membeli makanan di salah satu gerai.

Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang perempuan berada di area antrean. Tiba-tiba saja seorang pria yang berada di belakangnya sedang duduk di kursi kemudian melayangkan tendangan dari arah belakang hingga mengakibatkan perempuan itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh.

Menurut unggahan akun Instagram @viralforjusticecom, pria itu merasa terganggu makannya karena wanita yang ditendangnya berdekatan dengan tempat duduknya.

Senayan City Siap Bekerja Sama dengan Pihak Berwenang Di tengah sorotan publik atas insiden tersebut, manajemen Senayan City menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pihak berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.