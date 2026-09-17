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Abdul Rahman
Kamis, 17 September 2026 | 20.09 WIB

Uya Kuya Geram Melihat Wanita Ditendang Pria Saat Sedang Antre Membeli Makanan

Seorang perempuan tiba-tiba ditendang oleh pria tak dikenal saat sedang antre membeli makanan. (Instagram: viralforjusticecom) - Image

Seorang perempuan tiba-tiba ditendang oleh pria tak dikenal saat sedang antre membeli makanan. (Instagram: viralforjusticecom)

JawaPos.com - Uya Kuya ikut geram usai melihat video yang memperlihatkan seorang perempuan ditendang oleh pria tak dikenal saat sedang mengantre untuk membeli makanan di Senayan City, Jakarta.

Dalam video yang beredar, wanita itu langsung terjungkal jatuh ke arah depan setelah ditendang dengan cukup keras oleh pria yang berada tepat di belakangnya.

Melalui kolom komentar unggahan akun Instagram @viralforjusticecom, Uya Kuya meminta perempuan yang menjadi korban penendangan pria tak dikenal untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Menurut Uya Kuya, laporan dari korban diperlukan agar dugaan tindakan kekerasan tersebut dapat diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Korbannya harus lapor," tulis Uya Kuya.

Tak hanya mendorong korban untuk membuat laporan polisi, Uya Kuya juga menyatakan siap memberikan pendampingan apabila perempuan tersebut merasa takut atau mendapat ancaman setelah kejadian.

"Kalau takut atau diancam bisa DM saya, nanti saya dampingi," tegas Uya Kuya.

Komentar Uya Kuya tersebut muncul setelah kabar mengenai kejadian tak menyenangkan tersebut dibagikan oleh akun Instagram @viralforjusticecom dan viral di media sosial. Kabar tentang hal ini diperoleh dari korban berinisial A yang mengaku mengalami tindakan kekerasan ketika sedang mengantre membeli makanan.

Peristiwa tersebut kabarnya terjadi di area food court Senayan City, tepatnya di sekitar gerai Baso A Fung, pada Minggu (13/9), sekitar pukul 17.00 hingga 17.30 WIB.

Editor: Abdul Rahman
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