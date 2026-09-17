Tak Takut Parliamentary Threshold 5 Persen, PPP: Demokrasi Jangan Dimonopoli 

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP, Jabbar Idris. (Istimewa)
JawaPos.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan tidak gentar menghadapi berapapun ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) pada Pemilu 2029.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP, Jabbar Idris mengatakan, adanya usulan PT menjadi 5 persen naik dari 4 persen yang berlaku saat ini juga tidak akan dipersoalkan.
“Pada prinsipnya Partai Persatuan Pembangunan siap berapa pun PT-nya. PPP sudah 11 kali ikut Pemilu. Insyaallah kami siap,” kata Jabbar kepada wartawan, Rabu (16/9).
Dia menyampaikan, hasil Pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi bagi PPP. Strategi politik akan diperkuat pada Pemilu 2029.
Meski begitu, pembahasan mengenai ambang batas parlemen tidak bisa hanya berpaku kepada kesiapan partai. Prinsip demokrasi juga menjadi aspek penting.
“Sebagaimana yang sering disampaikan Ketua Umum PPP Bapak H. Muhamad Mardiono, demokrasi tidak boleh dimonopoli oleh segelintir pihak atau partai politik yang memiliki kekuatan besar,” jelasnya.
Jabbar mengatakan demokrasi Indonesia dibangun atas prinsip kebersamaan dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, menurut dia, setiap pembahasan mengenai sistem Pemilu perlu mempertimbangkan keberagaman aspirasi politik masyarakat.
“Demokrasi itu sebagaimana landasannya adalah Undang-Undang Dasar, di mana berdirinya negeri ini dibangun secara bersama,” imbuhnya.
Dengan begitu, partai yang tidak mendapat kursi di parlemen pusat pun tetap menjadi bagian dari demokrasi. Mereka mewakili konstituen dan masyarakat yang sudah memilihnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022